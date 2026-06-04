Bahar'ın Ünlü İsmi Dizi Biter Bitmez 2 Projeye Birden Dahil Oldu!
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Bahar dizisinde Aziz Uras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu, dizinin final yapmasının ardından iki projeyle birden anlaştı. Ekranların son dönemde yetiştirdiği en yetenekli ve dikkat çeken genç yıldızlarından Demirhan Demircioğlu, Ava Yaman'la başrollerini paylaşacağı Dokunmadan Aşk filmiyle anlaşmıştı. Ancak Ava Yaman'ın son anda projeden çekilmesiyle film bir süre ertelendi. Demirhan Demircioğlu bunun ardından Star TV'de yayınlanacak Başkalarının Hayatı dizisinin dört başrolünden biri oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Demirhan Demircioğlu, geniş kitleler tarafından asıl büyük çıkışını, büyük bir ilgiyle takip edilen “Bahar” dizisindeki performansıyla yapmıştı.
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Televizyon ekranlarına hangi projeyle döneceği merak konusu olan Demirhan Demircioğlu, tercihini yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olan “Başkalarının Hayatı”ndan yana kullandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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