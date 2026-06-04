Bahar'ın Ünlü İsmi Dizi Biter Bitmez 2 Projeye Birden Dahil Oldu!

Dizideki başarılı grafiği ve sahne enerjisiyle hem yapımcıların hem de izleyicilerin odak noktası haline gelen genç aktör, dizinin final yapmasının ardından yapımcıların en çok peşinden koştuğu isimlerden biri haline geldi. Dizi sektöründeki başarısını sinemaya da taşımak isteyen Demircioğlu, geçtiğimiz süreçte önemli bir adım daha atarak Ava Yaman'la birlikte rol alacağı Dokunmadan Aşk adlı filmle anlaşmıştı. Ancak Ava Yaman'ın son anda projeden çekilmesiyle film bir süre ertelendi.