Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Sezon Finalindeki Ölümlere Esprili Gönderme

Uzak Şehir'in sezon finali geçtiğimiz yıla göre epey heyecanlı geçti. Arka arkaya oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Uzak Şehir'e Ferit Kaya, Alper Çankaya ve Burç Kümbetlioğlu veda ederken üç oyuncunun canlandırdığı karakter de diziden ölerek ayrıldı. Demir, Şahin ve Boran karakterlerinin öldüğünü izlediğimiz Uzak Şehir sezon finali tüyleri diken diken ederken dizinin Kaya'sı Atakan Özkaya sezon finali hakkında esprili bir açıklama yaptı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, muhabirlerin 'Güzel bir sezon finali oldu' yorumuna 'Güzel değildi de yani herkes öldü. Ama yüksek bir sezon finaliydi' yanıtını verdi.