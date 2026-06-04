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Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Sezon Finalindeki Ölümlere Esprili Gönderme

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Sezon Finalindeki Ölümlere Esprili Gönderme

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2026 - 10:41
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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, 1 Haziran Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya ve Ferit Kaya'nın veda ettiği Uzak Şehir'deki ölümler seyirciyi şoke ederken Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan dizide arka arkaya yaşanan ölümlere esprili bir gönderme geldi.

KAYNAK: Gazete VIP

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Reytingleri altüst eden Uzak Şehir, 2. kez sezon finali yaparak ekrana kısa bir mola verdi.

Reytingleri altüst eden Uzak Şehir, 2. kez sezon finali yaparak ekrana kısa bir mola verdi.

Uzak Şehir'in sezon finali geçtiğimiz yıla göre epey heyecanlı geçti. Arka arkaya oyuncu ayrılıklarının yaşandığı Uzak Şehir'e Ferit Kaya, Alper Çankaya ve Burç Kümbetlioğlu veda ederken üç oyuncunun canlandırdığı karakter de diziden ölerek ayrıldı. Demir, Şahin ve Boran karakterlerinin öldüğünü izlediğimiz Uzak Şehir sezon finali tüyleri diken diken ederken dizinin Kaya'sı Atakan Özkaya sezon finali hakkında esprili bir açıklama yaptı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya, muhabirlerin 'Güzel bir sezon finali oldu' yorumuna 'Güzel değildi de yani herkes öldü. Ama yüksek bir sezon finaliydi' yanıtını verdi.

Atakan Özkaya'nın Uzak Şehir'in sezon finali hakkındaki esprili açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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