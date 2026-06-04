Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Sezon Finalindeki Ölümlere Esprili Gönderme
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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, 1 Haziran Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya ve Ferit Kaya'nın veda ettiği Uzak Şehir'deki ölümler seyirciyi şoke ederken Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan dizide arka arkaya yaşanan ölümlere esprili bir gönderme geldi.
KAYNAK: Gazete VIP
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Reytingleri altüst eden Uzak Şehir, 2. kez sezon finali yaparak ekrana kısa bir mola verdi.
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Atakan Özkaya'nın Uzak Şehir'in sezon finali hakkındaki esprili açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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