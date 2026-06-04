Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ta 36 Yaşındaki Akın Akınözü'nün Annesini 49 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Canlandıracak!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kuruluş Orhan'ın erken final yapmasının ardından Atv'de dönem dizisi hazırlıkları hızla başladı. I. Alaeddin Keykubad döneminin anlatılacağı dizide başrol oyuncusu Akın Akınözü olacak. Simay Barlas'ın da dahil olduğu dizide I. Alaeddin Keykubad'ın annesini canlandıracak isim de belli oldu. 36 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi rolündeki oyuncu ise 49 yaşındaki ünlü oyuncu oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuruluş Osman'ın ardından yayınlanan Kuruluş Orhan beklenen reytinglere bir türlü ulaşamayınca final yaptı. Atv, yeni sezon için dönem dizisi hazırlıklarına başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziye bir oyuncu daha dahil oldu. 36 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesini, 49 yaşındaki Ceyda Düvenci canlandıracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın