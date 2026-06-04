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Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ta 36 Yaşındaki Akın Akınözü'nün Annesini 49 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Canlandıracak!

Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ta 36 Yaşındaki Akın Akınözü'nün Annesini 49 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Canlandıracak!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2026 - 08:51
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Kuruluş Orhan'ın erken final yapmasının ardından Atv'de dönem dizisi hazırlıkları hızla başladı. I. Alaeddin Keykubad döneminin anlatılacağı dizide başrol oyuncusu Akın Akınözü olacak. Simay Barlas'ın da dahil olduğu dizide I. Alaeddin Keykubad'ın annesini canlandıracak isim de belli oldu. 36 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesi rolündeki oyuncu ise 49 yaşındaki ünlü oyuncu oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kuruluş Osman'ın ardından yayınlanan Kuruluş Orhan beklenen reytinglere bir türlü ulaşamayınca final yaptı. Atv, yeni sezon için dönem dizisi hazırlıklarına başladı.

Kuruluş Osman'ın ardından yayınlanan Kuruluş Orhan beklenen reytinglere bir türlü ulaşamayınca final yaptı. Atv, yeni sezon için dönem dizisi hazırlıklarına başladı.

I. Alaeddin Keykubad döneminin anlatılacağı Aşk ve Taht dizisi şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer aldı. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu döneminde geçecek dizide I. Alaeddin Keykubad'a ünlü oyuncu Akın Akınözü hayat verecek. I. Alaeddin Keykubad'ın ikinci eşi olan Melike Sultan için ise Simay Barlas ile imza aşamasına gelindi.

Diziye bir oyuncu daha dahil oldu. 36 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesini, 49 yaşındaki Ceyda Düvenci canlandıracak.

Diziye bir oyuncu daha dahil oldu. 36 yaşındaki Akın Akınözü'nün annesini, 49 yaşındaki Ceyda Düvenci canlandıracak.

Ceyda Düvenci, Ümmühan Hatun olarak dahil olacağı dizide I. Alaeddin Keykubad'ın annesine hayat verecek. Ünlü oyuncunun anne rolünde olması, başrol Akın Akınözü'yle aralarında 13 yaş fark bulunması ve buna rağmen annesi olması izleyicileri ikiye böldü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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