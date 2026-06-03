article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Sezon Bitti Bitiyor: 2025-2026 Sezonunun En Beğenilen Dizi Çiftini Seçiyoruz!

Sezon Bitti Bitiyor: 2025-2026 Sezonunun En Beğenilen Dizi Çiftini Seçiyoruz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2026 - 14:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2025-2026 sezonunun sonuna geldik. Kaosu, entrikası, aşkı, vedası bol bir sezonu daha geride bırakıyoruz. 3 ay boyunca yeni sezonu beklemek zorunda olmamız da cabası... Ancak biz heyecanı doruklarında bırakan sezon finallerinin ve finallerin ardından sezon boyunca hangi çiftleri hayranlıkla izledik, önce bir onları konuşalım! 

Favori çiftin hangisiydi? Seç bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025-2026 sezonunun en beğenilen dizi çifti sence hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın