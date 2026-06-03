Sezon Bitti Bitiyor: 2025-2026 Sezonunun En Beğenilen Dizi Çiftini Seçiyoruz!
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2025-2026 sezonunun sonuna geldik. Kaosu, entrikası, aşkı, vedası bol bir sezonu daha geride bırakıyoruz. 3 ay boyunca yeni sezonu beklemek zorunda olmamız da cabası... Ancak biz heyecanı doruklarında bırakan sezon finallerinin ve finallerin ardından sezon boyunca hangi çiftleri hayranlıkla izledik, önce bir onları konuşalım!
Favori çiftin hangisiydi? Seç bakalım!
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2025-2026 sezonunun en beğenilen dizi çifti sence hangisi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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