Burcuna Göre Hangi Dizi Karakteriyle Düşman Olurdun?

Kova burcu özgür düşünceli, yenilikçi ve kalıplara sığmayan bir karaktere sahiptir. Mukaddes ise sürekli başkalarının hayatına karışan, dedikoduyu seven ve geleneksel bakış açısıyla hareket eden bir karakterdir. Bu nedenle aranızdaki uyumsuzluk daha ilk dakikadan ortaya çıkardı. Sen insanların kendi seçimlerini yapması gerektiğini savunurken, Mukaddes her konuya müdahale etmeye çalışırdı. Onun bitmek bilmeyen yorumları ve olayları büyütme alışkanlığı seni çileden çıkarabilirdi. Sen mesafeni korumaya çalıştıkça o daha fazla karışırdı. Sonunda dizinin en eğlenceli ama en gergin atışmalarından biri sizin aranızda yaşanırdı.