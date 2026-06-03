Burcuna Göre Hangi Dizi Karakteriyle Düşman Olurdun?
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Bazı insanlar vardır, daha ilk dakikadan elektrik alamazsın. Karakterleri, kararları ve hayata bakış açıları seninkine tamamen ters gelir. Peki burcun bir Türk dizisinde yaşasaydı seni hangi karakterle karşı karşıya getirirdi? Yıldızlar senin en büyük ekran düşmanını seçti!
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Burcunu seçer misin?
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Senin düşmanın Şahika!
Senin düşmanın Emir Kozcuoğlu!
Senin düşmanın Ferhunde!
Senin düşmanın Ender Çelebi!
Senin düşmanın Süreyya!
Senin düşmanın Yıldız!
Senin düşmanın Hürrem Sultan!
Senin düşmanın İskender Büyük!
Senin düşmanın Behlül!
Senin düşmanın Asya!
Senin düşmanın Mukaddes!
Senin düşmanın Efsun!
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