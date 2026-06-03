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Burcuna Göre Hangi Dizi Karakteriyle Düşman Olurdun?

Burcuna Göre Hangi Dizi Karakteriyle Düşman Olurdun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 13:25
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Bazı insanlar vardır, daha ilk dakikadan elektrik alamazsın. Karakterleri, kararları ve hayata bakış açıları seninkine tamamen ters gelir. Peki burcun bir Türk dizisinde yaşasaydı seni hangi karakterle karşı karşıya getirirdi? Yıldızlar senin en büyük ekran düşmanını seçti!

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Senin düşmanın Şahika!

Senin düşmanın Şahika!

Koç burcu olarak açık sözlü, cesur ve direkt bir yapıya sahipsin. Bu yüzden entrikalarla ilerleyen, planlarını perde arkasından yöneten biriyle anlaşman oldukça zor olurdu. Şahika'nın her olayı stratejiye dönüştürmesi ve insanları manipüle etmeyi sevmesi seni çileden çıkarırdı. Sen sorunları yüz yüze çözmek isterken o her zaman başka bir hamle hazırlığında olurdu. Aranızdaki mücadele büyük ihtimalle dizinin en çok konuşulan hikayelerinden biri olurdu. Sen dürüstlükten, o ise zekice planlardan yana olurdu. Biriniz saldırırken diğeriniz satranç oynardı.

Senin düşmanın Emir Kozcuoğlu!

Senin düşmanın Emir Kozcuoğlu!

Boğa burcu güvene, sadakate ve huzura önem verir. Emir ise kontrol etmeyi seven, takıntılı ve güç odaklı bir karakterdir. Onun sürekli baskı kurmaya çalışması ve her şeyi sahiplenmesi sana son derece itici gelirdi. Sen sakinliğini korumaya çalışırken Emir sınırlarını zorlar, sonunda sabrının taştığı noktada büyük bir çatışma yaşanırdı. Birbirinizin hayata bakış açısı tamamen farklı olurdu.

Senin düşmanın Ferhunde!

Senin düşmanın Ferhunde!

İkizler burcu zekayı sever ama oyunları sevmez. Ferhunde'nin sürekli olayları karıştırması ve insanları birbirine düşürmesi seni hem şaşırtır hem de sinirlendirirdi. Onun ne zaman ne yapacağını tahmin etmeye çalışmak başlı başına bir mücadele olurdu. Sen iletişimle sorun çözmeye çalışırken Ferhunde karmaşa yaratmayı tercih ederdi. Aranızdaki söz düelloları dizinin en unutulmaz sahneleri arasına girerdi.

Senin düşmanın Ender Çelebi!

Senin düşmanın Ender Çelebi!

Yengeç burcu duygularıyla hareket eder ve bağ kurmayı önemser. Ender ise çoğu zaman mantığını ve çıkarlarını ön plana koyar. Bu nedenle onun bazı kararlarını fazlasıyla sert ve acımasız bulurdun. Sen insanların hislerini düşünürken Ender sonuçlara odaklanırdı. Bu durum sürekli fikir ayrılıklarına yol açar ve aranızda görünmez bir rekabet oluştururdu.

Senin düşmanın Süreyya!

Senin düşmanın Süreyya!

Aslan burcu ilgi odağı olmayı sever ve güçlü bir duruş sergiler. Süreyya da bulunduğu her ortamda dikkat çekmeyi başarır. İki güçlü karakter aynı sahneye sığmakta zorlanırdı. Aranızdaki sorun nefret değil, liderlik savaşı olurdu. İkiniz de geri adım atmayı sevmediğiniz için her karşılaşmanız küçük bir güç mücadelesine dönüşürdü.

Senin düşmanın Yıldız!

Senin düşmanın Yıldız!

Başak burcu düzenli, planlı ve detaycıdır. Yıldız ise çoğu zaman anlık kararlar alır ve olayların içinde doğaçlama hareket eder. Onun düzensiz görünen yaşam tarzı seni zaman zaman çıldırtabilirdi. Sen mantıklı çözümler ararken Yıldız beklenmedik hamlelerle dengeleri değiştirirdi. Bu nedenle birbirinizi anlamakta oldukça zorlanırdınız.

Senin düşmanın Hürrem Sultan!

Senin düşmanın Hürrem Sultan!

Terazi burcu adaleti ve dengeyi önemser. Hürrem Sultan ise hedeflerine ulaşmak için son derece kararlı ve zaman zaman sert yöntemler kullanabilen bir karakterdir. Sen uzlaşma ararken Hürrem mücadeleye hazırlanırdı. Onun güçlü ve baskın tavırları seni zorlayabilir, senin diplomatik yaklaşımın ise ona fazla yumuşak gelebilirdi.

Senin düşmanın İskender Büyük!

Senin düşmanın İskender Büyük!

Akrep burcu kolay kolay güvenmez ve her şeyi derinlemesine analiz eder. İskender'in güç odaklı tavrı ve insanları kullanma eğilimi senin için kabul edilemez olurdu. İkiniz de stratejik düşünmeyi sevdiğiniz için bu düşmanlık oldukça tehlikeli bir hale gelebilirdi. Karşılıklı hamleler ve beklenmedik planlarla dolu uzun bir mücadele yaşanırdı.

Senin düşmanın Behlül!

Senin düşmanın Behlül!

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür ve dürüstlüğe değer verir. Behlül'ün kararsızlığı ve ilişkilerde yarattığı karmaşa sana oldukça yorucu gelirdi. Sen netlik isterken o sürekli başka yönlere savrulurdu. Onun verdiği kararlar ve yaşattığı kaos nedeniyle sık sık karşı karşıya gelirdiniz.

Senin düşmanın Asya!

Senin düşmanın Asya!

Oğlak burcu disiplinli, mantıklı ve uzun vadeli düşünen bir yapıya sahiptir. Bu yüzden duyguların etkisiyle ani kararlar alan veya planlarını sık sık değiştiren insanlarla anlaşmakta zorlanırsın. Asya'nın  zaman zaman kontrolünü kaybetmesi ve olayları duygusal tepkilerle yönetmesi sana oldukça yorucu gelirdi. Sen her adımı hesaplayarak ilerlemek isterken o anın etkisiyle hareket edebilirdi. Bu durum sık sık fikir ayrılıklarına neden olurdu. Bir tartışmada ikiniz de geri adım atmak istemezdiniz. Sen mantığınla, o ise duygularıyla savaşırdı. Aranızdaki düşmanlık büyük kavgalardan çok sessiz ama sert bir rekabet şeklinde ilerlerdi.

Senin düşmanın Mukaddes!

Senin düşmanın Mukaddes!

Kova burcu özgür düşünceli, yenilikçi ve kalıplara sığmayan bir karaktere sahiptir. Mukaddes ise sürekli başkalarının hayatına karışan, dedikoduyu seven ve geleneksel bakış açısıyla hareket eden bir karakterdir. Bu nedenle aranızdaki uyumsuzluk daha ilk dakikadan ortaya çıkardı. Sen insanların kendi seçimlerini yapması gerektiğini savunurken, Mukaddes her konuya müdahale etmeye çalışırdı. Onun bitmek bilmeyen yorumları ve olayları büyütme alışkanlığı seni çileden çıkarabilirdi. Sen mesafeni korumaya çalıştıkça o daha fazla karışırdı. Sonunda dizinin en eğlenceli ama en gergin atışmalarından biri sizin aranızda yaşanırdı.

Senin düşmanın Efsun!

Senin düşmanın Efsun!

Balık burcu empati yeteneği yüksek, duygusal ve sezgisel bir burçtur. Efsun'un çıkarları uğruna yaptığı manipülasyonlar ve gizli planlar seni hayal kırıklığına uğratırdı. Sen insanların iyiliğine inanırken Efsun'un hamleleri seni sürekli şaşırtırdı. Bu nedenle ona karşı mesafeli olur ve güvenmekte büyük zorluk çekerdin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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