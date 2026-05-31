Senin yalnızlığın gösterişli değil, daha çok içine çekilmiş bir hüzün gibi... Dışarıdan sakin ve kontrollü görünüyorsun ama içinde anlatılmayan bir sürü düşünce dolaşıyor. Herkese kolay kolay açılmıyorsun çünkü anlaşılmamaktan çekiniyorsun. Bu yüzden bazen insanlarla aranda görünmez bir cam varmış gibi hissedebilirsin. Yine de senin yalnızlığın tamamen karanlık değil. Kendi kendine yetebilmeyi öğrenmişsin ve bu seni güçlü biri yapmış. Ama kabul etmek gerekir ki bazen sadece biri tarafından gerçekten görülmek istiyorsun.