Bir Yol Seç, Güçsüz Yanını Öğren!

Senin güçsüz yanın her şeyi gereğinden fazla analiz etmek olabilir. Karar verirken ihtimalleri, sonuçları, insanların ne düşüneceğini ve geleceği aynı anda değerlendirmeye çalışıyorsun. Bu seni bilinçli biri yapıyor ama bazen hareket etmeni de zorlaştırıyor. Kaçırdığın fırsatların çoğu yanlış kararlar değil, geciken kararlar olabilir. Her şeyi yüzde yüz doğru yapma isteğin seni yoruyor. Bazen bir adım atmak için her cevabı bilmek gerekmiyor.