Bir Yol Seç, Güçsüz Yanını Öğren!

İnci Döşer
28.05.2026 - 13:27
Hayatta herkesin güçlü olduğu taraflar var ama bazen bizi asıl tanımlayan şey zorlandığımız yönlerimiz oluyor. Kimimiz fazla düşünüyor, kimimiz herkesi mutlu etmeye çalışıyor, kimimiz değişimden kaçıyor… Bu testte önüne çıkan yolları seçeceksin ve seçimlerin karakterinin en kırılgan, en geliştirmeye açık tarafını ortaya çıkaracak. Unutma: Güçsüz yanını bilmek zayıf olmak değil, kendini daha iyi tanımak demek.

Fazla Düşünmek!

Senin güçsüz yanın her şeyi gereğinden fazla analiz etmek olabilir. Karar verirken ihtimalleri, sonuçları, insanların ne düşüneceğini ve geleceği aynı anda değerlendirmeye çalışıyorsun. Bu seni bilinçli biri yapıyor ama bazen hareket etmeni de zorlaştırıyor. Kaçırdığın fırsatların çoğu yanlış kararlar değil, geciken kararlar olabilir. Her şeyi yüzde yüz doğru yapma isteğin seni yoruyor. Bazen bir adım atmak için her cevabı bilmek gerekmiyor.

Herkesi Memnun Etmeye Çalışman!

Sen iyi niyetli, düşünceli ve bağ kurmayı seven birisin ama bazen kendi sınırlarını unutabiliyorsun. İnsanların senden memnun olması seni mutlu ediyor fakat bu durum zamanla kendi isteklerini geri plana atmana neden olabiliyor. Herkese yetişmeye çalışırken kendi enerjini tüketiyor olabilirsin. Seni değerli yapan şey herkesi mutlu etmen değil; olduğun kişi olman.

Kontrol İhtiyacı Duyman!

Belirsizlik seni rahatsız ediyor olabilir. Planlı olmak güzel ama bazen hayatın akışına güvenmek gerekir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak seni güçlü hissettirse de beklenmedik durumlarda daha fazla stres yaratabiliyor. İnsanlar seni düzenli biri olarak görüyor ama içinde görünmeyen bir kaygı taşıyor olabilirsin. Her şey senin elinde olmak zorunda değil.

Kendini Fazla Eleştirmen!

Başkalarının sana söylediğinden çok daha sert cümleleri sen kendine söylüyor olabilirsin. Başarılı olsan bile eksik tarafını görüyorsun. Hata yaptığında bunu büyütme eğilimin var. Bu seni gelişime açık biri yapıyor ama aynı zamanda kendine haksızlık etme riskini de getiriyor. Kendine yaklaşımın biraz daha yumuşadığında çok daha rahat ilerleyebilirsin.

Değişimden Kaçmak!

Aslında değişmek istemiyorsun değil; sadece bilinmeyen seni düşündürüyor. Güvende hissettiğin düzeni bırakmak kolay gelmiyor. Bu yüzden bazen yeni başlangıçları erteliyor olabilirsin. Ama ilginç olan şu: Gerçekten adım attığında çoğu zaman sandığından daha iyi uyum sağlıyorsun. Cesaret korkunun olmaması değil, ona rağmen ilerlemek.

Her şeyi İçinde Tutmak!

Sen duygularını kolay kolay göstermeyen birisin. İnsanlar seni güçlü sanıyor olabilir ama çoğu şeyi kendi içinde çözmeye çalışıyorsun. Yardım istemek ya da kırıldığını göstermek sana zor gelebiliyor. Oysa yük paylaşılınca hafifliyor. Güçlü görünmek ile her şeyi tek başına taşımak aynı şey değil.

