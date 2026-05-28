Bir Medeniyet İhyası ve Karakter İnşası Yolculuğu

Berat Genç
Berat Genç - Onedio Üyesi
28.05.2026 - 13:28
Kayseri'de göreve geldikten sonra bambaşka bir profil çizen özel bir vali Gökmen Çiçek. Birazdan sözünü edeceğimiz ERVA (Erdemlerimizle Varız) projesine dair şöyle lafı açıyor: 'Düvenönü Mahallesi'nde bir anne yakama yapıştı. Bana 'Sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü?' diye sordu. Bu soru karşısında şok oldum. 'Görmedim annem. Niye böyle söyledin?' diye sordum. O da bana oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve para bulamadığı zamanda kendisine şiddet uyguladığını söyledi.' dedi. Yani büyük hikâye böyle başlamış.

ERVA vizyonu, felsefesi beni çok etkiledi, birazdan söz edeceğim ayrıntılı olarak. İlk gözlemlerim gibi kabul edin. Daha derinize inmek istiyorum doğrusu ama zaman var buna. 

Şimdi söze girelim, biraz detaylarla tanıyalım.

ERVA, alışılagelmiş, süreli ve parıltılı bir gençlik projesi olmanın çok ötesinde, pedagojik derinliğe sahip kopyalanabilir bir sistem mimarisi gibi bir şey. Üç temel sacayağı üzerine kurulmuş: Beden, zihin ve aidiyet. Beden boyutu, 10-18 yaş aralığındaki kritik bir gelişim evresinde bulunan gençleri, mahallelerindeki spor okullarında organize ve disiplinli bir ortama davet eder. Sahada canla başla çalışan 125 antrenör ve 223 eğitmen, çocuklar için sadece birer spor öğreticisi değil; yeri geldiğinde bir ağabey, bir koruyucu figür ve hayat değiştiren birer rol modeldir. Projenin ana omurgasını oluşturan zihin boyutu ise değerler eğitimiyle şekillenir. Haftada bir kez antrenmanların hemen öncesinde veya sonrasında verilen bu eğitimler, kuru ve soyut birer ders değildir. Tarihsel köklerimizden beslenen, sarmal bir yapıyla kurgulanan bu içerikler, spor pratiğinin getirdiği dürüstlük, takım ruhu, sabır ve alçakgönüllülük gibi kavramlarla harmanlanarak doğrudan davranışa dönüştürülür.

Erdemlerimizle Varız (ERVA)’da Vali Gökmen Çiçek Vizyonu

Gerçekten vizyonist bir vali Gökmen Çiçek. Kendisini görünce heyecanını, coşkusunu anlıyorsun. “16 bin öğrencimiz de takibimiz altında' diyor Vali Bey ve devam ediyor: 

“Okullarda eğitim gören çocukların hiçbirinin ERVA'ya başladıktan sonra suça bulaşmadığını, bunun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Çiçek, '16 bin öğrencimiz de takibimiz altında. Emniyetimiz Kayseri'deki her asayiş olayında bu öğrencilerimizden birisi var mı diye kontrol ediyor. Büyük bir gururla söyleyebilirim, nazar değmesinden korkarak söyleyebilirim, 16 bin spor okulu öğrencimizin hiçbirisinden bir suç kaydı veya bir olayla ilgili adli rapor şu ana kadar gelmedi. Umudum gelmemesi.' ifadelerini kullandı.”

İnsanlık, tarih boyunca sadece inşa ettiği görkemli yapılarla veya kazandığı askeri zaferlerle değil, ruhuna nakşettiği erdemlerin asilliğiyle ayakta kalmıştır. Zamanın hızla akıp gittiği, değerlerin dijital rüzgârlarla savrulduğu modern çağda, bir toplumun hafızasını tazelemek ve ruh köklerine yeniden can suyu vermek en büyük sorumluluklardan biri haline gelmiştir. İşte bu ulvi gayeyle yola çıkan 'Erdemlerimizle Varız' (ERVA) projesi, sadece bir isim değil, bir varoluş manifestosu olarak Kayseri’nin bereketli topraklarından tüm Türkiye’ye yayılan bir ilham kaynağına dönüşmüştür. 

Kayseri Valiliği himayesinde, Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) tarafından titizlikle yürütülen bu proje, insanı merkeze alan bir vizyonun en somut örneğidir. Projenin temel felsefesi, bireyi sadece teknik bilgilerle donatılmış bir figür olarak değil, kalbiyle zihni arasında köprü kurabilen, ahlakı estetikle harmanlamış bir 'insan-ı kâmil' adayı olarak yetiştirmektir. Bugünün dünyasında bilginin her yerde bulunduğu ancak bilgeliğin ve karakterin nadirleştiği gerçeği, ERVA’nın neden bu denli elzem bir boşluğu doldurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

ERVA projesinin dokusunda, kadim medeniyetimizin yüzyıllardır imbikten süzülerek gelen temel taşları yer alır. Saygı, edep, merhamet, vatanseverlik, vefa ve adalet gibi kavramlar, projede kuru birer tanım olmaktan çıkarak hayatın içinde soluk alan birer eyleme dönüşür. Saygı, sadece bir büyüğün önünde eğilmek değil, yaratılan her varlığa yaratandan ötürü hürmet beslemektir. Edep, insanın kendi sınırlarını bilmesi ve bu sınırlara bir zarafetle riayet etmesidir. Merhamet ise modern insanın unuttuğu o ince sızıdır; başkasının acısını yüreğinde duyabilme asaletidir. Proje, bu değerleri çocukların ve gençlerin zihinlerine bir nakış gibi işleyerek, onları yarının fırtınalı dünyasında yollarını bulacakları sarsılmaz pusulalarla donatmaktadır.

ERVA Spor Okullarında “Adalet" ve "Saygı" Erdemleri

Bu büyük farkındalık hareketinin en dikkat çekici yönlerinden biri de kuşatıcılığıdır. ERVA, okul sıralarıyla sınırlı kalmayan, sokaklara, spor sahalarına ve en önemlisi aile ocaklarına kadar sızan bir dinamizme sahiptir. ERVA Spor Okulları, gençlerin enerjisini sadece fiziksel bir rekabete değil, aynı zamanda disiplinli ve ahlaklı bir karakter gelişimine yönlendirmektedir. Bir gencin sahada gösterdiği centilmenlik, aslında ERVA’nın öğrettiği 'adalet' ve 'saygı' erdemlerinin hayat bulmuş halidir. Aynı şekilde, ailelere yönelik seminerler ve eğitim çalışmaları, okulda atılan tohumların evde yeşermesini sağlamakta, değerler eğitimini bir hayat tarzı haline getirmektedir. 

Edebi bir perspektifle bakıldığında ERVA, bir toplumun kendi kendisiyle yeniden tanışma hikâyesidir. Geleceğin mimarlarını yetiştirirken onlara sadece beton ve çeliği değil, bu yapıyı bir arada tutacak olan manevi harcı da sunmaktadır. Bir milletin istikbali, o milletin değerlerine olan sadakatiyle ölçülür. Vefasız bir gelişim, köksüz bir ağaç gibidir; ilk rüzgârda devrilmeye mahkûmdur. İşte ERVA, o kökleri derinleştiren, toprağı zenginleştiren ve dalların gökyüzüne daha güvenle uzanmasını sağlayan o hayati kuvvettir. 

Sonuç itibarıyla 'Erdemlerimizle Varız' projesi, bize hatırlatıyor ki; teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, şehirler ne kadar büyürse büyüsün, insanı insan kılan değerler değişmezdir. Bu proje, bir farkındalık oluşturmanın ötesinde, bir medeniyet ihyasıdır. Her bir etkinlik, her bir spor müsabakası ve her bir eğitim seansı, daha huzurlu, daha adil ve daha merhametli bir dünyanın inşasına konulan bir tuğladır. Bizler, erdemlerimizle varız ve ancak bu erdemleri kuşandığımız sürece varlığımızı anlamlı bir şekilde sürdürebiliriz.

Sporun Estetiğiyle Yoğrulan Ahlak

Büyük ve kalıcı toplumsal dönüşümler, her zaman devasa bütçelerin, karmaşık bürokratik mekanizmaların yahut uluslararası ihtişamlı fonların eseri olmak zorunda değildir. Bazen bir mahallenin ara sokağında açılan mütevazı bir antrenman sahası, bir eğitmenin çocuğun gözündeki kıvılcımı fark eden özenli bakışı ve samimiyetle harmanlanmış doğru bir sistem, binlerce hayatı kurtarmaya yeter. Kayseri Valiliği liderliğinde 2023 yılında filizlenen ERVA Projesi, tam olarak bu 'doğru sistem ve büyük niyet' formülünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Proje, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan, risk grubundaki gençleri hedef alarak, onları sokağın kontrolsüz tehlikelerinden çekip almakta ve sporun birleştirici, disipline edici gücüyle yeniden hayata kazandırmaktadır.

Maliyet-Etkin Bir Sosyal Yatırım ve Gelecek Manifestosu

ERVA modelinin en rasyonel ve takdir edilmesi gereken yanlarından biri, yüksek sosyal faydayı oldukça düşük ve minimize edilmiş maliyetlerle üretebilen, gönüllülük esasına dayalı hibrit yapısıdır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör sponsorları ve sivil toplumun omuz omuza verdiği bu çok bileşenli finansman yapısı, projeyi tek bir kaynağa bağımlı olmaktan kurtararak sürdürülebilir kılmaktadır. Şans oyunlarına ya da geçici heveslere yer bırakmayan bu modelde, mahalle bazlı spor okullarının konumlandırılacağı yerler dahi titizlikle seçilmektedir. Nüfus yoğunluğundan ziyade, sosyo-ekonomik imkânsızlıkların, okul terk oranlarının ve suça yönelim risklerinin en derin izler bıraktığı bölgeler öncelikli kılınmaktadır. Çünkü bu proje, en başından beri hakkını en çok hak edenlere, sesini duyuramayanlara ulaşmak gayesiyle yola çıkmıştır. 

Sahadan gelen ilk veriler ve nitel gözlemler, bu sessiz devrimin ne denli büyük bir karşılık bulduğunu müjdelemektedir. Düzenli olarak spor okullarına devam eden öğrencilerin okul devamlılıklarında, ders motivasyonlarında belirgin artışlar yaşanırken; okul idareleri ve emniyet güçlerinden alınan geri bildirimler, ilgili mahallelerdeki disiplin sorunlarının ve suça bulaşma eğilimlerinin gözle görülür ölçüde azaldığını ortaya koymaktadır. ERVA, sadece bir spor kulübü kurmamakta, aynı zamanda bir önleyici sosyal politika aracı olarak devletin ve toplumun sırtındaki geleceğe dair muhtemel müdahale maliyetlerini de hafifletmektedir. Spor okullarında yetişen çocukların il, ulusal ve uluslararası müsabakalarda kazandığı yüzlerce madalya ise bu sosyal başarının nitelikli bir sportif zaferle taçlandığının somut birer vesikasıdır.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Berat Genç
Berat Genç
Onedio Üyesi
Konuşuyorum, anlatıyorum, düşünüyorum. İletişim, satış, pazarlama ve bilim dünyası adeta benim sınırsız oyun alanım. Podcast dünyası ve internet yazarlığı da benim için sürekli cezbedici bir alan.
