Meteoroloji Saat Verdi: 28 Mayıs Planı Olanlara Kötü Haber!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 08:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Mayıs 2026 Perşembe gününe dair güncel hava durumu raporunu yayımlayarak birçok bölge için kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, günün ilerleyen saatlerinde ani ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Risk altındaki kentler belli oldu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kuvvetli yağış dalgası gün ortasından itibaren geniş bir alana yayılacak. Öğle saatlerinde özellikle Trakya, İç Ege, Göller Yöresi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak şiddetli yağışlar görülecek.

Bunun yanı sıra güneyde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İç Anadolu Bölgesi'nde başkent Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ve Niğde ile Kayseri'nin doğu kesimleri de kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Ani hava değişiminin bu bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Meteoroloji saat vererek uyardı.

Meteoroloji'nin günlük haritasına göre saat 12.00-18.00 arası ülke genelinde yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin geneli ile Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Akdeniz bölgelerinin tamamında; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kısmen kuvvetli yağış görülecek.

Yağış dalgası akşam saatlerine doğru yön değiştirerek Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz sınırına kayacak. MGM analistleri, akşam saatlerinden itibaren Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların etkisini artırarak yerel olarak çok kuvvetli olacağını öngörüyor. İş çıkışı ve trafik saatlerine denk gelen bu yağışlar nedeniyle sürücülerin ve yayaların ekstra dikkatli olması gerekiyor.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
