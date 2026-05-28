Meteoroloji Saat Verdi: 28 Mayıs Planı Olanlara Kötü Haber!

Meteoroloji'nin günlük haritasına göre saat 12.00-18.00 arası ülke genelinde yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin geneli ile Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Akdeniz bölgelerinin tamamında; Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kısmen kuvvetli yağış görülecek.

Yağış dalgası akşam saatlerine doğru yön değiştirerek Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz sınırına kayacak. MGM analistleri, akşam saatlerinden itibaren Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların etkisini artırarak yerel olarak çok kuvvetli olacağını öngörüyor. İş çıkışı ve trafik saatlerine denk gelen bu yağışlar nedeniyle sürücülerin ve yayaların ekstra dikkatli olması gerekiyor.