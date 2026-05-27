Hastalığı Hayvan Sevgisiyle Yendi: "Yapamazsın" Diyenlere İnat Köyüne Dönüp Patron Oldu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 17:37
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde azim, sevgi ve emeğin bir araya geldiği bir başarı hikayesi yaşanıyor. Henüz 6 yaşındayken doğumsal bir metabolik hastalık teşhisi konulan Ümit Elli (25), uygulanan ilaç tedavisinin yanı sıra hayvan sevgisinin de verdiği moralle sağlığına kavuştu. Üniversitede veteriner teknikerliği eğitimi alan Elli, mezuniyetinin ardından köyüne dönerek ailesinin hayvancılık işletmesini devraldı ve üretimde modern yöntemler kullanmaya başladı.

Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Veteriner Teknikerliği bölümünü bitiren Elli, Musahacılı Mahallesi’ndeki köyüne döndü.

Çevresindeki bazı kişilerin 'Bu işi yapma, bir firmaya girip çalış' şeklindeki olumsuz tepkilerine ve hayvancılığa yönelik önyargılarına kulak asmayan genç tekniker, kendi işini kurmayı tercih etti.

Şu anda 70 küçükbaş hayvan ve 60 kuzuyla üretim yapan Ümit Elli, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Hayvan sevgisiyle büyüdüm. Küçük yaşta bir rahatsızlığım olmasına rağmen hayvanların içinde olmam ve onları sevmem bu süreci atlatmama yardımcı oldu. Şimdi kendime yeni bir yol çizdim. Çevreden olumsuz tepkiler alsam da kendi işimin patronu olmaktan gurur duyuyorum. Benim gibi gençlere örnek olabilmek için sahada aktif olarak çalışıyorum. Kendi hayatımda en büyük gücün başarı olduğuna inanıyorum.'

Köyünde yıllardır süregelen geleneksel ve tamamen insan gücüne dayalı yöntemleri değiştiren Elli, iş gücünü hafifletmek için işletmesinde makineleşmeye yöneldi.

Sabah saat 05.00'te güne başlayan genç üretici, işlerini kolaylaştırmak için otomatik gübre sıyırıcısı ve yem karma makinesi gibi ekipmanlar kullanıyor. Hazırladığı yemleri traktör yardımıyla hayvanların önüne döken Elli, bakım işlemlerinin ardından sürüyü meraya otlatmaya gönderiyor.

Gelecekte devlet desteğine başvurarak büyükbaş hayvan işletmesi kurmayı hedefleyen Ümit Elli, üretimin önemini şu sözlerle vurguladı:

'Atatürk’ün dediği gibi, 'Köylü milletin efendisidir.' Eğer köylerde üretim olmazsa ülkemiz kalkınamaz. Ülkemizin kalkınmasının üretimden geçtiğini biliyorum. Köy hayatını seviyorum, burada mutlu ve huzurluyum. Gençlerin de köylerine yatırım yapmasını ve üretime katkıda bulunmasını istiyorum.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
