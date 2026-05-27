Hastalığı Hayvan Sevgisiyle Yendi: "Yapamazsın" Diyenlere İnat Köyüne Dönüp Patron Oldu

'Hayvan sevgisiyle büyüdüm. Küçük yaşta bir rahatsızlığım olmasına rağmen hayvanların içinde olmam ve onları sevmem bu süreci atlatmama yardımcı oldu. Şimdi kendime yeni bir yol çizdim. Çevreden olumsuz tepkiler alsam da kendi işimin patronu olmaktan gurur duyuyorum. Benim gibi gençlere örnek olabilmek için sahada aktif olarak çalışıyorum. Kendi hayatımda en büyük gücün başarı olduğuna inanıyorum.'