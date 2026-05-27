Hastalığı Hayvan Sevgisiyle Yendi: "Yapamazsın" Diyenlere İnat Köyüne Dönüp Patron Oldu
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde azim, sevgi ve emeğin bir araya geldiği bir başarı hikayesi yaşanıyor. Henüz 6 yaşındayken doğumsal bir metabolik hastalık teşhisi konulan Ümit Elli (25), uygulanan ilaç tedavisinin yanı sıra hayvan sevgisinin de verdiği moralle sağlığına kavuştu. Üniversitede veteriner teknikerliği eğitimi alan Elli, mezuniyetinin ardından köyüne dönerek ailesinin hayvancılık işletmesini devraldı ve üretimde modern yöntemler kullanmaya başladı.
Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Veteriner Teknikerliği bölümünü bitiren Elli, Musahacılı Mahallesi’ndeki köyüne döndü.
Şu anda 70 küçükbaş hayvan ve 60 kuzuyla üretim yapan Ümit Elli, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
Köyünde yıllardır süregelen geleneksel ve tamamen insan gücüne dayalı yöntemleri değiştiren Elli, iş gücünü hafifletmek için işletmesinde makineleşmeye yöneldi.
Gelecekte devlet desteğine başvurarak büyükbaş hayvan işletmesi kurmayı hedefleyen Ümit Elli, üretimin önemini şu sözlerle vurguladı:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
