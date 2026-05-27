Dünyanın En Küçük Kasabasında Sadece 2 Sokak Var: Her Yıl Turist Akınına Uğruyor

Kasaba, tarifi 2000 yıl öncesine dayanan ve ökseotu ile hazırlanan geleneksel bir İstriya bitkisel brendisi olan biska likörünün doğum yeridir. Yeşil tepeler ve kaliteli üzüm bağlarıyla çevrili olan kasabaya gelen turistler, bu tarihi içkiyi tatmadan dönmüyor. Ayrıca kasaba, bilinen en eski Slav yazısı olan Glagolitik alfabeyi kutlayan devasa taş anıtların bulunduğu 7 kilometrelik tarihi 'Glagolitik Sokak' patikasının da son noktasıdır.

Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Hırvatistan'ın bu saklı cenneti, günübirlik gezginlerin gözdesi durumunda. Kasabanın güler yüzlü yerlileri tarafından sıcaklıkla karşılanan turistler, internette övgü dolu yorumlar bırakıyor. Ziyaretçilerden biri Hum'u, 'Harika manzaralı, yürürken asla yorulmayacağınız ve sakin bir kahve içmek için dünyanın en büyülü küçük mekanı' olarak tanımlıyor.