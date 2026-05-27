Dünyanın En Küçük Kasabasında Sadece 2 Sokak Var: Her Yıl Turist Akınına Uğruyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 15:43
Gökdelenlerden, bitmek bilmeyen trafikten ve kalabalıktan sıkıldıysanız, sizi dünyanın en sıra dışı yerleşim yerine davet ediyoruz. Hırvatistan'ın İstria bölgesindeki tepelerin arasında saklanan Hum, Guinness Rekorlar Kitabı’na da giren unvanıyla 'dünyanın en en küçük kasabası' olarak biliniyor. Toplam uzunluğu sadece 100 metre, genişliği ise 30 metre olan bu tarihi kasabada sadece iki sokak bulunuyor. 

Yerel İstriya efsanelerine göre Hum, sıradan yollarla inşa edilmedi.

Hikayeye göre devler, bölgedeki diğer tepe kasabalarını inşa ederken ellerinde birkaç taş kalmış. Bu taşların boşa gitmesine izin vermek istemeyen devler, kalan malzemeleri üst üste yığarak bu küçük, surlarla çevrili tepe kasabasını yaratmışlar.

Efsaneleri bir kenara bıraktığımızda, Hum'un resmi tarihi 1102 yılına kadar uzanıyor. Mükemmel bir şekilde korunmuş Orta Çağ kent yapısına sahip olan bu yerleşim yeri, küçücük boyutuna rağmen yüzyıllardır 'kasaba/şehir' statüsünü gururla koruyor.

Güncel resmi nüfus sayımına göre kasabada yaşayan kişi sayısı 100'ü geçmiyor.

Nüfus bu kadar az olunca, kasabanın yönetim biçimi de oldukça ilginç bir geleneğe dönüşmüş. Her yıl Ekim ayında bir araya gelen yerel halk, tahta bir çubuğun üzerine çentikler oyarak o gün için sembolik bir belediye başkanı seçiyor.

Adeta bir peri masalından fırlamış gibi duran Hum kasabasının sokakları, kaldırım taşlı iki ara sokaktan ve tek bir giriş kapısından oluşuyor.

Kasaba surlarının içine inşa edilmiş 20 eski taş binanın bulunduğu bu minik alanda, boyutuna meydan okuyan şu yapılar yer alıyor:

  • İki tarihi kilise (12. yüzyıldan kalma ünlü freskleriyle Aziz Jerome Kilisesi ve 1802 yapımı Meryem Ana'nın Göğe Yükselişi Kilisesi)

  • Tarihi bir müze ve bir mezarlık

  • Yerel lezzetlerin sunulduğu bir konoba (meyhane)

Hum, aynı zamanda "Biska Şehri" olarak da tanınıyor.

Kasaba, tarifi 2000 yıl öncesine dayanan ve ökseotu ile hazırlanan geleneksel bir İstriya bitkisel brendisi olan biska likörünün doğum yeridir. Yeşil tepeler ve kaliteli üzüm bağlarıyla çevrili olan kasabaya gelen turistler, bu tarihi içkiyi tatmadan dönmüyor. Ayrıca kasaba, bilinen en eski Slav yazısı olan Glagolitik alfabeyi kutlayan devasa taş anıtların bulunduğu 7 kilometrelik tarihi 'Glagolitik Sokak' patikasının da son noktasıdır.

Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Hırvatistan'ın bu saklı cenneti, günübirlik gezginlerin gözdesi durumunda. Kasabanın güler yüzlü yerlileri tarafından sıcaklıkla karşılanan turistler, internette övgü dolu yorumlar bırakıyor. Ziyaretçilerden biri Hum'u, 'Harika manzaralı, yürürken asla yorulmayacağınız ve sakin bir kahve içmek için dünyanın en büyülü küçük mekanı' olarak tanımlıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
