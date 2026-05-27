Balina Avcılarının Acı Dolu Hayatı İskeletlerde Ortaya Çıktı: İskorbüt Hastalığına Sahiplermiş

Bölgede balina avcılığının altın çağı olan 17. ve 18. yüzyıllarda kullanılan bu alanda, üzerleri taş yığınlarıyla işaretlenmiş yüzlerce sığ mezar bulunuyor.

PLOS One dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada arkeologlar, bu mezarlıktaki 20 iskeleti mercek altına aldı. İncelemeler, bu erkeklerin Avrupa'nın ilk büyük ölçekli ham madde endüstrisinde çalışırken ne kadar kısa ve acı dolu hayatlar yaşadıklarını ortaya koydu.

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü’nden arkeolog Lise Loktu ve adli antropolog Elin Therese Brødholt, tamamen insan kas gücüne dayanan bu mesleğin iskeletler üzerinde bıraktığı hasarı doğrudan tespit etti. Dondurucu ve sırılsıklam koşullarda kürek çeken, devasa balinaları zapt edip yağlarını işleyen bu işçilerin; henüz çok genç yaşta olmalarına rağmen omuzlarında, omurgalarında, kalçalarında ve dizlerinde ileri düzeyde kireçlenme (dejeneratif eklem hastalığı), travma ve aşırı zorlanma izlerine rastlandı.