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İstanbul'da Çalışanlar Hakkında Yapılan Kısa ve Öz Paylaşım İçimize Öküz Oturttu

İstanbul'da Çalışanlar Hakkında Yapılan Kısa ve Öz Paylaşım İçimize Öküz Oturttu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.06.2026 - 11:29
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Megakent İstanbul devasa nüfusuyla aynı zamanda milyonların iş için yollara döküldüğü büyük bir ekosistem. Nüfus nedeniyle iş olanakları diğer illere nazaran fazla olsa da İstanbul trafiğinde geçirilen süre bazen mesai saatine yakın bir süreye denk gelebiliyor. Bu konu hakkında bir paylaşım yapıldı ve herkes içini döktü.

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İlk paylaşım son zamanların popüler hesabından geldi.

İlk paylaşım son zamanların popüler hesabından geldi.
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Biraz da acı gerçekler...

Biraz da acı gerçekler...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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