İstanbul'da Çalışanlar Hakkında Yapılan Kısa ve Öz Paylaşım İçimize Öküz Oturttu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Megakent İstanbul devasa nüfusuyla aynı zamanda milyonların iş için yollara döküldüğü büyük bir ekosistem. Nüfus nedeniyle iş olanakları diğer illere nazaran fazla olsa da İstanbul trafiğinde geçirilen süre bazen mesai saatine yakın bir süreye denk gelebiliyor. Bu konu hakkında bir paylaşım yapıldı ve herkes içini döktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk paylaşım son zamanların popüler hesabından geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biraz da acı gerçekler...
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın