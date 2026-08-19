Fahriye Evcen'in "Sıradan" ve "Zevksiz" Bulunan Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Çalıkuşu setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit'le 2017 yılında nikah masasına oturan Evcen, o günden bu yana magazin dünyasının en gözde çiftlerinden birinin yarısı. 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına alan çift, sosyal medyada yaptıkları aile paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Özellikle ton sür ton aile kombinleri, özel günlerde dört bir yanı kaplayan balonlar ve çiçeklerle hazırlanan kutlamalar, bitmek bilmeyen doğum günü organizasyonları derken Özçivit ailesinin her paylaşımında konuşacak mutlaka bir detay çıkıyor.

Fahriye Evcen'in yıllardır yakasını bırakmayan bir başka sosyal medya şakası ise biraz daha eskiye, ta Yaprak Dökümü yıllarına dayanıyor: Necla'nın meşhur 'zevksizliği'.

Diziyi izleyenlerin hatırlayacağı üzere Necla'nın zaman zaman fazlasıyla iddialı ve dönem dönem tartışmalı bulunan kombinleri yıllar sonra bile sosyal medyada dönüp dolaşıp önümüze çıkıyor. Hal böyle olunca Fahriye Evcen'in gerçek hayatta yaptığı bazı moda tercihleri de ister istemez Necla'yla ilişkilendiriliyor. Oyuncunun pahalı parçalarla yaptığı bazı kombinler beğenilmediğinde sosyal medyanın diline pelesenk olan o espri hemen geri dönüyor: 'Necla'nın zevksizliği hala üzerinde!'

Ve belli ki o etiketin peşini bırakmaya hiç niyeti yok...