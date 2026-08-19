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Fahriye Evcen'in "Sıradan" ve "Zevksiz" Bulunan Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Fahriye Evcen'in "Sıradan" ve "Zevksiz" Bulunan Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2026 - 23:11
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Fahriye Evcen, yaz akşamından paylaştığı yeni pozlarıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Pembe-beyaz kareli mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun bu kez kalp şeklindeki beyaz çantası dikkat çekti. İlk bakışta oldukça sade bulunan çantanın fiyatı ortaya çıkınca yorumların dozu da arttı. Sosyal medya kullanıcıları 'Bu çantaya bu para verilmez' ve 'Parayla zevk satın alınmıyor' minvalindeki yorumlarla Evcen'in tercihini eleştirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Fahriye Evcen, yıllar geçse de güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettirmeyi başaran isimlerden.

Fahriye Evcen, yıllar geçse de güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettirmeyi başaran isimlerden.

Almanya'da doğup büyüyen Fahriye Evcen'in Türkiye'deki oyunculuk serüveni 2000'lerin ortalarında başladı. Asla Unutma ile ekranlara adım atan Evcen'in hayatımızdaki asıl kırılma noktası ise hiç şüphesiz 2006 yılında kadrosuna dahil olduğu Yaprak Dökümü oldu.

Reşat Nuri Güntekin'in unutulmaz eserinden uyarlanan dizide canlandırdığı Necla Tekin karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Evcen, dönemin en popüler genç oyuncularından birine dönüştü. Necla'nın aile içinde yarattığı krizlerden Cem ve Oğuz arasında yaşananlara kadar karakterin hikayesi yıllarca konuşuldu. Tabii Fahriye Evcen'in duru güzelliği de o dönemden itibaren kendisiyle özdeşleşti.

Ardından Çalıkuşu, Evim Sensin, Sonsuz Aşk ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarla kariyerini sürdüren Evcen, son yıllarda ise ekranlarda eskisi kadar sık görünmüyordu. Son televizyon dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ardından geçtiğimiz aylarda Murat Yıldırım'la birlikte Go Türkiye'nin Turquoise Summer projesinde kamera karşısına geçti. 

Şimdilerde ise televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen'in yeni sezonda Hamal dizisinin kadın başrolü olarak izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Tabii Fahriye Evcen'i yıllardır yalnızca oyunculuğuyla konuşmuyoruz; magazin tarafında da kendisinin oldukça geniş bir dosyası var!

Tabii Fahriye Evcen'i yıllardır yalnızca oyunculuğuyla konuşmuyoruz; magazin tarafında da kendisinin oldukça geniş bir dosyası var!

Çalıkuşu setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Burak Özçivit'le 2017 yılında nikah masasına oturan Evcen, o günden bu yana magazin dünyasının en gözde çiftlerinden birinin yarısı. 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına alan çift, sosyal medyada yaptıkları aile paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Özellikle ton sür ton aile kombinleri, özel günlerde dört bir yanı kaplayan balonlar ve çiçeklerle hazırlanan kutlamalar, bitmek bilmeyen doğum günü organizasyonları derken Özçivit ailesinin her paylaşımında konuşacak mutlaka bir detay çıkıyor.

Fahriye Evcen'in yıllardır yakasını bırakmayan bir başka sosyal medya şakası ise biraz daha eskiye, ta Yaprak Dökümü yıllarına dayanıyor: Necla'nın meşhur 'zevksizliği'.

Diziyi izleyenlerin hatırlayacağı üzere Necla'nın zaman zaman fazlasıyla iddialı ve dönem dönem tartışmalı bulunan kombinleri yıllar sonra bile sosyal medyada dönüp dolaşıp önümüze çıkıyor. Hal böyle olunca Fahriye Evcen'in gerçek hayatta yaptığı bazı moda tercihleri de ister istemez Necla'yla ilişkilendiriliyor. Oyuncunun pahalı parçalarla yaptığı bazı kombinler beğenilmediğinde sosyal medyanın diline pelesenk olan o espri hemen geri dönüyor: 'Necla'nın zevksizliği hala üzerinde!'

Ve belli ki o etiketin peşini bırakmaya hiç niyeti yok...

Fahriye Evcen bugün de son pozlarıyla gündemin göbeğine oturmayı başardı. Fakat bu kez bütün gözler elbisesinden çok çantasındaydı!

Fahriye Evcen bugün de son pozlarıyla gündemin göbeğine oturmayı başardı. Fakat bu kez bütün gözler elbisesinden çok çantasındaydı!

Yaz akşamından karelerini takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, pembe-beyaz pötikareli mini elbisesiyle objektif karşısına geçti. Oldukça sade tuttuğu görünümünü altın takılarla tamamlayan Evcen'in kombininin asıl dikkat çeken parçası ise yanından ayırmadığı beyaz, kalp şeklindeki çantası oldu.

İlk bakışta oldukça sade görünen, üzerinde belirgin bir logo veya gösterişli bir detay bulunmayan kalp çanta sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı. Fakat asıl şaşkınlık çantanın fiyatı ortaya çıkınca yaşandı. Yaklaşık 80 bin TL değerinde olduğu belirtilen çantayı oldukça sıradan bulanların fiyatı öğrendikten sonra deyim yerindeyse tadı iyice kaçtı.

Sosyal medyada Evcen'in tercihi için 'Bu çantaya 80 bin TL verilmez', 'Paralı olmak başka, zevk sahibi olmak başka', 'Zevksizlik başka bir şey' minvalinde yorumlar peş peşe geldi. Kimileri çantanın görüntüsünün fiyatını kesinlikle yansıtmadığını düşünürken kimileri de bu kadar sade bir tasarıma böyle bir ücret ödenmesini anlamsız buldu.

Ve tahmin edebileceğiniz üzere konu çok geçmeden yine yıllardır Fahriye Evcen'in peşini bırakmayan Necla'nın zevksizliği şakasına bağlandı..

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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