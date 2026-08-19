Fahriye Evcen'in "Sıradan" ve "Zevksiz" Bulunan Çantasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
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Fahriye Evcen, yaz akşamından paylaştığı yeni pozlarıyla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Pembe-beyaz kareli mini elbisesiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun bu kez kalp şeklindeki beyaz çantası dikkat çekti. İlk bakışta oldukça sade bulunan çantanın fiyatı ortaya çıkınca yorumların dozu da arttı. Sosyal medya kullanıcıları 'Bu çantaya bu para verilmez' ve 'Parayla zevk satın alınmıyor' minvalindeki yorumlarla Evcen'in tercihini eleştirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Fahriye Evcen, yıllar geçse de güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettirmeyi başaran isimlerden.
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Tabii Fahriye Evcen'i yıllardır yalnızca oyunculuğuyla konuşmuyoruz; magazin tarafında da kendisinin oldukça geniş bir dosyası var!
Fahriye Evcen bugün de son pozlarıyla gündemin göbeğine oturmayı başardı. Fakat bu kez bütün gözler elbisesinden çok çantasındaydı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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