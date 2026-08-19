Bir Dönemin İkonlarından Petek Dinçöz'ün Bikinili Pozları "Bu Kim?" Dedirtti!
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2000'li yılların magazin dünyasına damga vuran isimlerinden Petek Dinçöz, uzun bir aranın ardından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak olan 46 yaşındaki şarkıcı, yaz sezonunu kapatmaya çeyrek kala bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlanan sosyal medya kullanıcılarından 'Bu Petek Dinçöz mü?' yorumları geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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. Bir dönemin magazin dünyasını Petek Dinçöz'süz düşünmek neredeyse imkansızdı!
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Fakat yıllar içerisinde Petek Dinçöz'ün hem hayatı hem de magazin dünyasındaki yeri epey değişti.
Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Petek Dinçöz, yaz sezonunu kapatmaya çeyrek kala yaptığı bikinili paylaşımla yeniden gündemin ortasına yerleşti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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