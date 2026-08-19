Bir Dönemin İkonlarından Petek Dinçöz'ün Bikinili Pozları "Bu Kim?" Dedirtti!

90'ların sonunda güzellik yarışmaları ve modellik kariyeriyle adını duyurmaya başlayan Petek Dinçöz, 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye'nin en popüler isimlerinden birine dönüşmüştü. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Dinçöz'ün yolu kısa süre içerisinde televizyon ve müzik dünyasına uzandı.

Asıl büyük çıkışını ise 2002 yılında çıkardığı ilk albümü 'Aşkın Tam Sırası' ile yaptı. 'Foolish Casanova', 'Bende Kaldı', 'Sen Değmezsin' derken şarkıları dillere dolandı; klipleri, sahne kostümleri, dansları ve kendine has tarzıyla 2000'lerin magazin dünyasının demirbaşlarından biri haline geldi.

Üstelik Petek Dinçöz yalnızca şarkılarıyla değil, televizyon dünyasındaki varlığıyla da döneme damgasını vurdu. Özellikle yıllarca ekrana gelen 'Arım Balım Peteğim' programıyla hemen her gün evlere konuk oldu. Özel hayatı, açıklamaları, sahne kostümleri derken kendisini görmediğimiz gün neredeyse yoktu.

Uzun boyu, ince fiziği ve o dönem çok konuşulan duru güzelliğiyle de hafızalara kazınan Dinçöz, kısacası 2000'li yılların magazin ikonlarından biriydi. Hatta bugün o yılları hatırlatan herhangi bir magazin arşivini açtığınızda kendisine denk gelmemeniz neredeyse mümkün değil.