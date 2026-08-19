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Bir Dönemin İkonlarından Petek Dinçöz'ün Bikinili Pozları "Bu Kim?" Dedirtti!

Bir Dönemin İkonlarından Petek Dinçöz'ün Bikinili Pozları "Bu Kim?" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2026 - 21:11
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2000'li yılların magazin dünyasına damga vuran isimlerinden Petek Dinçöz, uzun bir aranın ardından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak olan 46 yaşındaki şarkıcı, yaz sezonunu kapatmaya çeyrek kala bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcıyı ilk bakışta tanımakta zorlanan sosyal medya kullanıcılarından 'Bu Petek Dinçöz mü?' yorumları geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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. Bir dönemin magazin dünyasını Petek Dinçöz'süz düşünmek neredeyse imkansızdı!

. Bir dönemin magazin dünyasını Petek Dinçöz'süz düşünmek neredeyse imkansızdı!

90'ların sonunda güzellik yarışmaları ve modellik kariyeriyle adını duyurmaya başlayan Petek Dinçöz, 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye'nin en popüler isimlerinden birine dönüşmüştü. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Dinçöz'ün yolu kısa süre içerisinde televizyon ve müzik dünyasına uzandı.

Asıl büyük çıkışını ise 2002 yılında çıkardığı ilk albümü 'Aşkın Tam Sırası' ile yaptı. 'Foolish Casanova', 'Bende Kaldı', 'Sen Değmezsin' derken şarkıları dillere dolandı; klipleri, sahne kostümleri, dansları ve kendine has tarzıyla 2000'lerin magazin dünyasının demirbaşlarından biri haline geldi.

Üstelik Petek Dinçöz yalnızca şarkılarıyla değil, televizyon dünyasındaki varlığıyla da döneme damgasını vurdu. Özellikle yıllarca ekrana gelen 'Arım Balım Peteğim' programıyla hemen her gün evlere konuk oldu. Özel hayatı, açıklamaları, sahne kostümleri derken kendisini görmediğimiz gün neredeyse yoktu.

Uzun boyu, ince fiziği ve o dönem çok konuşulan duru güzelliğiyle de hafızalara kazınan Dinçöz, kısacası 2000'li yılların magazin ikonlarından biriydi. Hatta bugün o yılları hatırlatan herhangi bir magazin arşivini açtığınızda kendisine denk gelmemeniz neredeyse mümkün değil.

Fakat yıllar içerisinde Petek Dinçöz'ün hem hayatı hem de magazin dünyasındaki yeri epey değişti.

Fakat yıllar içerisinde Petek Dinçöz'ün hem hayatı hem de magazin dünyasındaki yeri epey değişti.

Bir dönem attığı her adımla manşetlere taşınan Dinçöz, zaman içerisinde eski yoğunluğundan uzaklaşarak daha sakin bir hayat yaşamaya başladı. Özel hayatında yaşadığı değişimlerin ardından uzun süre Amerika'da yaşayan ünlü şarkıcı, eskiye kıyasla kameralardan ve magazin dünyasından çok daha uzakta durmayı tercih etti.

Son birkaç senedir kendisini gündeme taşıyan konuların başında ise değişimi geliyor. Yıllar içerisinde yüzündeki değişikliklerle sık sık estetik iddialarının odağına yerleşen Dinçöz, gençlik yıllarında kendisiyle özdeşleşen daha doğal görüntüsünden oldukça farklı bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada her yeni fotoğrafı ortaya çıktığında yüz hatları üzerinden yapılan yorumlar da beraberinde geldi. Kimileri değişimini beğenirken kimileri ise Dinçöz'ün estetik dokunuşlarla giderek birbirine benzeyen ünlüler arasına katıldığını savundu.

Son dönemde ise kendisinden eskisi kadar sık haber almıyorduk. Ta ki yeni pozlarını paylaşana kadar...

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Petek Dinçöz, yaz sezonunu kapatmaya çeyrek kala yaptığı bikinili paylaşımla yeniden gündemin ortasına yerleşti.

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Petek Dinçöz, yaz sezonunu kapatmaya çeyrek kala yaptığı bikinili paylaşımla yeniden gündemin ortasına yerleşti.

46 yaşındaki Petek Dinçöz, deniz kenarında verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hardal tonlarındaki bikinisini taş detaylarıyla kaplı, transparan ve kapüşonlu uzun bir tasarımla tamamlayan Dinçöz, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Fakat fotoğraflarda insanların gözünün takıldığı tek detay fiziği olmadı. Uzun süredir Petek Dinçöz'ü görmeyen sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, karşılarında bambaşka birini gördüklerini düşündü. Dinçöz'ün özellikle yüzündeki değişim yeniden gündeme gelirken paylaşımların altında 'Bu Petek Dinçöz mü?', 'Ne olmuş?', 'İlk bakışta tanıyamadım' minvalinde çok sayıda yorum yapıldı.

Bir taraftan 46 yaşında koruduğu formuyla övgü toplayan Petek Dinçöz, diğer taraftan gençlik yıllarında hafızalarımıza kazınan görüntüsünden oldukça uzaklaşmış olmasıyla şaşırttı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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