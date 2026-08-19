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Daha Önce de Ölümden Dönmüştü: 22 Yaşındaki Motosiklet Fenomeni Kazada Hayatını Kaybetti

Daha Önce de Ölümden Dönmüştü: 22 Yaşındaki Motosiklet Fenomeni Kazada Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2026 - 19:37
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Sosyal medyada motosiklet paylaşımlarıyla on binlerce kişiye ulaşan 22 yaşındaki Ceyda Yakova'dan acı haber geldi. 17 Ağustos'ta karıştığı trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Yakova'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Henüz 22 yaşında hayata veda eden Ceyda Yakova, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyada motosiklet videolarıyla on binlerce kişiye ulaşan 22 yaşındaki Ceyda Yakova'dan acı haber geldi.

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla on binlerce kişiye ulaşan 22 yaşındaki Ceyda Yakova'dan acı haber geldi.

Son yıllarda özellikle TikTok ve Instagram sayesinde motosiklet tutkusunu içeriklere dönüştüren genç isimlerin sayısı bir hayli arttı. O isimlerden biri de henüz 22 yaşındaki Ceyda Yakova'ydı.

17 Aralık 2003 doğumlu Yakova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunuydu. Sporla da yakından ilgilenen genç isim, bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü ve Kapaklı Site Spor bünyesinde voleybol oynamıştı. Ancak Yakova'nın sosyal medyada on binlerce kişiye ulaşmasını sağlayan asıl tutkusu motosikletti.

Instagram ve TikTok hesaplarından sık sık motosikletiyle çektiği videoları paylaşan Yakova, özellikle sürüş anları, motovlogları ve motosiklet üzerindeki hareketleriyle kendisine bir takipçi kitlesi edinmişti. Motosiklet tutkusunu neredeyse sosyal medya kimliğinin bir parçasına dönüştüren genç fenomenin paylaşımları binlerce kişi tarafından takip ediliyordu.

Fakat Ceyda Yakova'nın motosiklet üzerinde yaptığı bazı hareketler yalnızca takipçilerinin ilgisini çekmiyor, zaman zaman oldukça tehlikeli de bulunuyordu.

Ceyda Yakova'nın motosiklet üzerindeki bazı hareketleri yakınlarının da yüreğini ağzına getiriyordu. Üstelik genç isim yalnızca birkaç ay önce ciddi bir kaza atlatmıştı.

Ceyda Yakova'nın motosiklet üzerindeki bazı hareketleri yakınlarının da yüreğini ağzına getiriyordu. Üstelik genç isim yalnızca birkaç ay önce ciddi bir kaza atlatmıştı.

Yakova'nın ölümünün ardından ortaya çıkan detaylardan biri, bunun yaşadığı ilk motosiklet kazası olmadığı oldu.

Genç fenomenin Nisan 2026'da da motosikletiyle kaza yaptığı ve oldukça ciddi bir tehlike atlattığı öğrenildi. Yakova'nın o dönem motosikletinin gidonunun kırıldığını da sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi. 

Yakova'nın motosikletiyle yaptığı bir hareketi paylaştığı videonun altına arkadaşı Sinan İslam Yılmaz, 'Aklım çıkıyor' yorumunu bırakmıştı. Ceyda Yakova ise arkadaşına 'O zaman bi daha yapıyorum abicim' diyerek karşılık vermişti.

O günlerde iki arkadaş arasındaki sıradan ve esprili bir sosyal medya diyaloğu gibi görünen bu konuşma, 22 yaşındaki Yakova'dan gelen acı haberin ardından yeniden gündeme taşındı.

Henüz birkaç ay önce geçirdiği kazayı atlatan Ceyda Yakova, bu kez ne yazık ki hayata tutunamadı.

Henüz birkaç ay önce geçirdiği kazayı atlatan Ceyda Yakova, bu kez ne yazık ki hayata tutunamadı.

Ceyda Yakova'nın 17 Ağustos'ta karıştığı trafik kazasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Genç ismin beklenmedik ölümü ailesini, arkadaşlarını, spor camiasını ve sosyal medyadaki takipçilerini yasa boğdu.

Ceyda Yakova'nın vefatının ardından mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi de bir taziye mesajı yayımladı. Üniversite, Psikoloji Bölümü mezunları Ceyda Yakova'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Bir dönem formasını giydiği kulüplerden de genç isim için taziye mesajları geldi.

Henüz 22 yaşında olan Ceyda Yakova, 18 Ağustos'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Sosyal medyada enerjisi, spor geçmişi ve her şeyden çok motosiklet tutkusuyla tanınan genç isimden geriye ise videoları kaldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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