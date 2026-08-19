Daha Önce de Ölümden Dönmüştü: 22 Yaşındaki Motosiklet Fenomeni Kazada Hayatını Kaybetti

Son yıllarda özellikle TikTok ve Instagram sayesinde motosiklet tutkusunu içeriklere dönüştüren genç isimlerin sayısı bir hayli arttı. O isimlerden biri de henüz 22 yaşındaki Ceyda Yakova'ydı.

17 Aralık 2003 doğumlu Yakova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunuydu. Sporla da yakından ilgilenen genç isim, bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü ve Kapaklı Site Spor bünyesinde voleybol oynamıştı. Ancak Yakova'nın sosyal medyada on binlerce kişiye ulaşmasını sağlayan asıl tutkusu motosikletti.

Instagram ve TikTok hesaplarından sık sık motosikletiyle çektiği videoları paylaşan Yakova, özellikle sürüş anları, motovlogları ve motosiklet üzerindeki hareketleriyle kendisine bir takipçi kitlesi edinmişti. Motosiklet tutkusunu neredeyse sosyal medya kimliğinin bir parçasına dönüştüren genç fenomenin paylaşımları binlerce kişi tarafından takip ediliyordu.

Fakat Ceyda Yakova'nın motosiklet üzerinde yaptığı bazı hareketler yalnızca takipçilerinin ilgisini çekmiyor, zaman zaman oldukça tehlikeli de bulunuyordu.