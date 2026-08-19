Daha Önce de Ölümden Dönmüştü: 22 Yaşındaki Motosiklet Fenomeni Kazada Hayatını Kaybetti
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Sosyal medyada motosiklet paylaşımlarıyla on binlerce kişiye ulaşan 22 yaşındaki Ceyda Yakova'dan acı haber geldi. 17 Ağustos'ta karıştığı trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Yakova'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Henüz 22 yaşında hayata veda eden Ceyda Yakova, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyada motosiklet videolarıyla on binlerce kişiye ulaşan 22 yaşındaki Ceyda Yakova'dan acı haber geldi.
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Ceyda Yakova'nın motosiklet üzerindeki bazı hareketleri yakınlarının da yüreğini ağzına getiriyordu. Üstelik genç isim yalnızca birkaç ay önce ciddi bir kaza atlatmıştı.
Henüz birkaç ay önce geçirdiği kazayı atlatan Ceyda Yakova, bu kez ne yazık ki hayata tutunamadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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