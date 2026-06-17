Kadıköy'de En İyi Cocktail Barlar - 2026 Güncel Liste

Kadıköy'ün geniş coğrafyası, her sokakta farklı bir lüks dinamiğinin yaşanmasına olanak tanıyor. Size en uygun rotayı bu rehberle bulabilirsiniz. Kendi ambiyansınıza ve lezzet beklentinize en çok hitap eden, özenle seçilmiş mekanları aşağıda detaylıca listeliyoruz:

Moda ve Sahil Çevresindeki Craft Cocktail Barları

Deniz havasının şık ve estetik bir atmosferle bütünleştiği Moda ve Sahil hattı, Kadıköy'ün en prestijli, zarif ve üst düzey hizmet veren mekanlarına ev sahipliği yapıyor.

- Mathilda's Cocktail Bar

Moda'nın kalbinde yer alan bu prestijli mekan, modern miksoloji ile lüks lounge kültürünü kusursuz bir çizgide birleştiriyor. Yüksek kaliteli taze malzemelerin kullanıldığı özgün kokteylleri ve sanatla iç içe geçmiş rahatlatıcı ambiyansıyla, kalabalıktan izole olmak isteyen misafirlere hitap ediyor. Nitelikli içkileri uluslararası standartlardaki tekniklerle harmanlayan işletme, özellikle iş çıkışı zarif bir akşam geçirmek ve zarif bir ortamda sosyalleşmek isteyenler için harika bir alternatif oluşturuyor.

Adres: Caferağa Mah. Sakız Sok. No: 10/A Kadıköy / İstanbul

Instagram: @mathildascocktailbar

- The Townhouse

Suadiye sahil yolunda konumlanan bu işletme, yurt dışındaki lüks gastro-pub örneklerini aratmayan tasarımı ve kalitesiyle doğrudan öne çıkıyor. Geniş barında sunulan yenilikçi kokteyller, dünya standartlarındaki bar mutfağıyla eşsiz bir gastronomik uyum yakalıyor. Yoğun saatlerdeki popülaritesi nedeniyle kesinlikle rezervasyon gerektiren mekan, kaliteli müzikleri ve müşteri kitlesiyle şık bir sosyalleşme alanı arayanlar için en doğru tercihlerden biri.

Adres: Suadiye Mah. Plaj Yolu Sok. No: 13 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @thetownhouseistanbul

- Fahri Konsolos

Moda sokaklarında zanaatkar kokteyl sanatını gerçek anlamda zirveye taşıyan, rezervasyon taleplerinin oldukça yoğun olduğu niş bir işletme olarak karşımıza çıkıyor. Botanik infüzyonlar, ev yapımı şuruplar ve deneysel tat profilleriyle misafirlerine adeta bir gastronomi laboratuvarı deneyimi yaşatıyor. Damak zevki gelişmiş, sıradanlığın ötesinde ezber bozan bir miksoloji deneyimi arzulayan misafirler için Kadıköy'ün açık ara en prestijli adreslerinden biri konumunda.

Adres: Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No: 30 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @fahrikonsolosluk

- Mio Perla Moda

Kadıköy sahil hattının enerjisini son derece şık bir mimariyle buluşturan mekan, estetik sunumları ve deniz esintisiyle lüks beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Manzaraya karşı yudumlanan üst segment içkiler, özenle seçilmiş kristal kadehlerde servis ediliyor. Gün batımında oluşan romantik atmosferi, profesyonel hizmet kalitesiyle birleşerek misafirlere ayrıcalıklı bir gece vadediyor. Özel kutlamalar ve şık buluşmalar için kusursuz bir rota.

Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. 145/A Kadıköy / İstanbul

Instagram: @mioperla.moda

Kadıköy Çarşısı ve Bahariye'deki Cocktail Bar Adresleri

Bitmeyen temposu ve tarihi dokusuyla Çarşı ve Bahariye bölgesi, içeri adım attığınızda dış dünyayı geride bırakacağınız yüksek tavanlı, lüks ve konsept odaklı şık barlarla dikkat çekiyor.

- Bakkal Moda

Kadıköy Çarşı’nın dinamik ruhunu, yüksek tavanlı ferah mimarisiyle dengeleyen modern ve oldukça şık bir mekan olarak dikkat çekiyor. Dışarıdaki kargaşaya kısa bir mola verip kaliteli malzemelerle hazırlanan ferahlatıcı kokteyllerin tadını çıkarmak isteyenler için özenle tasarlanmış. Barmenlerin titizlikle kurguladığı reçeteler, çarşı içerisindeki nezih ve lüks arayışına en doğru, estetik ve tatmin edici cevabı veriyor.

Adres: Caferağa Mah., Dr. Esat Işık Cad. No: 5, 34710 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @bakkalmoda

- Gaff Pub

Tarihi Kadıköy dokusunun içinde modern bir sığınak olarak hizmet veren mekan, detaylara verdiği önem ve vizyoner kokteyl menüsüyle hızla dikkat çekiyor. Özellikle dengeli oranları ve kendi fıçılarında dinlendirdikleri özel karışımlarıyla misafirlerine premium bir lezzet deneyimi sunuyor. Rahat ancak bir o kadar şık dekorasyonu, kaliteli sohbetler etmek isteyen misafirler için son derece cazip bir ortam yaratıyor.

Adres: Caferağa Mah. Dumlupınar Sok. No: 3 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @gaffpub

- Lelabbo Cocktail Bar

Bahariye bölgesinde modern kokteyl sanatının en başarılı temsilcilerinden olan işletme, özgün ve karakteristik menüsüyle fark yaratıyor. Geleneksel tatları yenilikçi ve moleküler tekniklerle yorumlayan mekan, görsel şölen sunan kokteylleriyle misafirlerini adeta büyülüyor. Şık kitleye hitap eden zarif atmosferi, kalabalıktan izole olup nitelikli ve lüks bir bar deneyimi yaşamak isteyenler için kesinlikle güvenilir bir adres.

Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. No: 159/B Kadıköy / İstanbul

Instagram: @lelabbomoda

- Güverte Moda

Bahariye'nin kendine has dokusunu ve samimi atmosferini yaşatan mekan, ithal premium alkolleri yerel aromalarla ustaca harmanlayan butik ve niş bir adres. Göz yormayan loş aydınlatmaları, rahat oturma düzeni ve özenle seçilmiş müzik listeleriyle misafirlerine huzurlu bir akşam sunuyor. Seçkin arkadaş gruplarıyla veya romantik randevularda, gürültüden uzak şık bir konsept arayanlara tavsiye ediliyor.

Adres: Moda Cad. Ferit Tek Sok. No: 21 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @guvertemoda

Kadife Sokak ve Çevresinde Öne Çıkan Barlar

Klasikleşmiş gürültülü eğlence anlayışını kıran Kadife Sokak ve çevresi, artık rafine müzik eşliğinde üst düzey miksoloji ürünlerinin tüketildiği, lounge şıklığı sunan barlara ev sahipliği yapıyor.

- Thales Cafe

Kadife Sokak'ın hareketli yapısına son derece nezih bir alternatif sunan mekan, nostaljik dokuyu modern bir lounge şıklığıyla birleştiriyor. Geniş ve dinlendirici avlusu, sokağın enerjisini izole bir konforla yaşamak isteyenler için ideal. Özel infüzyonlarla hazırlanan kokteylleri ve rafine ortamıyla, yüksek sesli eğlenceden sıyrılıp keyifli bir sohbet ortamında kaliteli içkilerin tadını çıkarmak isteyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Adres: Caferağa Mah. Hacı Şükrü Sok. No: 7 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @thalescafe

- Kült Kadıköy

Kadife Sokak çevresinde sanat, lüks ve bohem şıklığı başarıyla bir araya getiren işletme, ismine yaraşır kültleşmiş kokteyl tarifleriyle hizmet veriyor. Klasikleşen lezzetleri modern ve zarif bir sunumla misafirlerine ulaştıran mekan, estetik detaylara sahip iç mimarisiyle büyülüyor. Özenle kurgulanmış canlı performanslar eşliğinde, üst düzey bir misafir ağırlama standardı arayanlar için eşsiz bir toplanma noktası.

Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. No: 28/A Kadıköy / İstanbul

Instagram: @kultkadikoy

- Revolte

Bölgenin dinamik yapısını taşıyan, enerjisi yüksek ancak kalitesinden asla taviz vermeyen şık bir bar olarak öne çıkıyor. Dünya mutfağından seçkin atıştırmalıklarla eşleştirdikleri imza kokteylleri, kusursuz asidite dengesiyle damaklarda net bir iz bırakıyor. Genç profesyonellerin sıkça tercih ettiği mekan, hem dinamik bir eğlence arayan hem de gerçekten zanaat eseri kokteyller içmek isteyenler için harika bir lüks alternatif.

Adres: Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. 13/A, Kadıköy / İstanbul

Instagram: @revoltepub

- Komünite Social

Sosyalleşmeyi tamamen premium ve şık bir deneyime dönüştüren mekan, hem mimari vizyonu hem de hizmet kalitesiyle Kadıköy bar sahnesinde net bir fark yaratıyor. Sürdürülebilir miksoloji teknikleriyle hazırlanan sıfır atık kokteylleri, sektörel trendlere güçlü bir şekilde öncülük ediyor. Kaliteli bir topluluk içinde, rafine bir kadehin tadını çıkararak estetiği bir arada yaşamak isteyen misafirler için harika bir seçenek.

Adres: Hasanpaşa Mah., Kurbağalıdere Cad, Terminal No: 2/3, 34722 Kadıköy / İstanbul

Instagram: @komunitesocial