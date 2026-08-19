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Üroloji Uzmanı İnsanların Atmasını İstediği Yaygın Eşyayı Açıkladı

Üroloji Uzmanı İnsanların Atmasını İstediği Yaygın Eşyayı Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 22:36
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Sağlığımız bozulana kadar genellikle göz ardı ettiğimiz idrar yolu ve mesane sağlığı, günlük yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor. LiviWell bünyesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Anika Ackerman, insanların farkında olmadan sıkça yaptığı büyük bir hataya dikkat çekerek, gardıroplardaki yaygın bir giysiden derhal kurtulunması gerektiğini belirtti: Dar ve nefes almayan iç çamaşırları.

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Dr. Ackerman'a göre vücudu sıkan, nefes almayan sentetik iç çamaşırları cilt yüzeyinde nem ve ısıyı hapsederek adeta bir bakteri üretim merkezine dönüşüyor.

Dr. Ackerman'a göre vücudu sıkan, nefes almayan sentetik iç çamaşırları cilt yüzeyinde nem ve ısıyı hapsederek adeta bir bakteri üretim merkezine dönüşüyor.

Özellikle kadınlarda anatominin (kısa üretra) getirdiği hassasiyet nedeniyle, bölgedeki flora dengesinin bozulması idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE), mantar vakalarına ve cilt tahrişlerine zemin hazırlıyor.

2025 yılında Medicina dergisinde yayımlanan bilimsel bir inceleme de dar iç çamaşırı kullanımının kadınlardaki bakteri dengesini olumsuz etkilediğini kanıtlıyor.

Dar iç çamaşırlarının tek mağduru kadınlar değil. Dr. Ackerman, erkeklerde çok dar çamaşır giymenin skrotal (testis) sıcaklığı geçici olarak artırdığını ve bu durumun sperm üretim kalitesine olumsuz yansıyabileceğini vurguluyor.

Üroloji uzmanı, mesane sağlığını tehdit eden diğer yaygın alışkanlıkları ise şöyle sıralıyor:

Üroloji uzmanı, mesane sağlığını tehdit eden diğer yaygın alışkanlıkları ise şöyle sıralıyor:

  • Spor sonrası terli çamaşırlarla vakit geçirmek ya da ıslak mayoyla beklemek mantar ve bakteri oluşumunu hızlandırıyor.

  • Çamaşır yıkarken kullanılan yoğun kokulu deterjan ve yumuşatıcılar, hassas bölgede enfeksiyonla karıştırılabilecek şiddetli alerjik tahrişlere yol açıyor.

  • Tekrarlayan enfeksiyon ve tahriş sorunu yaşayan kişilerin, gece uyurken çamaşır giymeyerek bölgenin hava almasını sağlaması öneriliyor.

Doğru Seçim Nasıl Olmalı?

Doğru Seçim Nasıl Olmalı?

Sağlıklı bir mesane ve idrar yolu için pamuklu, nefes alabilen ve vücudu sıkmayan çamaşırların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Ackerman, yoğun egzersiz günlerinde ise teri hızla emen performans kumaşlarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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