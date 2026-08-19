Üroloji Uzmanı İnsanların Atmasını İstediği Yaygın Eşyayı Açıkladı
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Sağlığımız bozulana kadar genellikle göz ardı ettiğimiz idrar yolu ve mesane sağlığı, günlük yaşam kalitemizi doğrudan etkiliyor. LiviWell bünyesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Anika Ackerman, insanların farkında olmadan sıkça yaptığı büyük bir hataya dikkat çekerek, gardıroplardaki yaygın bir giysiden derhal kurtulunması gerektiğini belirtti: Dar ve nefes almayan iç çamaşırları.
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Dr. Ackerman'a göre vücudu sıkan, nefes almayan sentetik iç çamaşırları cilt yüzeyinde nem ve ısıyı hapsederek adeta bir bakteri üretim merkezine dönüşüyor.
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Üroloji uzmanı, mesane sağlığını tehdit eden diğer yaygın alışkanlıkları ise şöyle sıralıyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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