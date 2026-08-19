Çocuk Psikologlarına Göre Çocuğunuza Bağırdıktan Sonra Yapmanız Gereken İlk Şey

Ebeveyninin öfkesiyle baş başa kalan çocuk, beyninin koruma moduna geçmesiyle kaygı seviyesini yükseltiyor. Çocuklar bu kopuşları 'Ben kötüyüm', 'Çok fazla şey talep ediyorum' veya 'Büyük duygular yaşadığımda sevilmiyorum' şeklinde yorumlayarak özgüven kaybı yaşayabiliyor. Onarım süreci tam da bu olumsuz iç sesi kesintiye uğratarak güveni yeniden tesis ediyor.

Uzmanlar, bağırma veya öfke anından sonra ebeveynlerin izlemesi gereken 3 adımlı stratejiyi şu şekilde sıralıyor:

Çocuğunuzla konuşmadan önce durun, derin nefes alın ve kendi duygusal dengenizi sağlayın. Sizin sakinleşmeniz, çocuğunuza da sakinleşmesi için zaman tanır.

'Ama sen de beni çok zorladın' gibi ifadeler kullanmadan sorumluluk üstlenin. Hatanızı kabul etmek, çocuğunuza dürüstlüğü ve hesap verebilirliği örnek gösterir.

Çocuğunuza sarılın, sıcak bir ses tonuyla yaklaşın ve onay sunun. Örneğin: 'Sana bağırdığım için özür dilerim. Çok bunalmış hissettim ama bu şekilde davranmam doğru değildi. Seni seviyorum.'

Psikologlar, öfke anında tepki vermeden önce durmayı, gerekirse yüzü soğuk suyla yıkamayı veya kısa bir yürüyüş yapmayı öneriyor. Çocuğa 'Şu an kendimi toparlamak için bir dakikaya ihtiyacım var' diyerek alandan kısa süreliğine uzaklaşmak, hem ebeveynin öfkesini kontrol etmesini sağlıyor hem de çocuğun terk edilmişlik hissetmesini önlüyor.