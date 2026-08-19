Çocuk Psikologlarına Göre Çocuğunuza Bağırdıktan Sonra Yapmanız Gereken İlk Şey
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Ebeveynlik yolculuğunda sabrın tükendiği, seslerin yükseldiği ve sonrasında derin bir suçluluk duygusunun yaşandığı anlar hemen her anne babanın tanıdığı bir durum. Ancak uzmanlar, öfke patlamalarından ziyade bu anların sonrasında verilen tepkinin çocuğun psikolojisi üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Çocuk psikologları Dr. Caroline Danda ve Dr. Allison Brazendale, bağırdıktan sonra yapılması gereken tek ve en önemli stratejiyi açıklıyor: Onarım.
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Kaza ya da yoğun stres anlarında kontrolü kaybetmenin insan doğasının bir parçası olduğunu belirten klinik psikologlar, hiçbir ebeveynin mükemmel olmak zorunda olmadığını hatırlatıyor.
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Bir tartışmanın ardından ilişkinin onarılmaması, çocukta derin izler bırakabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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