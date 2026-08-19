Un ve Gazeteyle Ev İnşa Etti: 100 Yıldır Yıkılmıyor
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Rockport kasabası, mimari ezberleri bozan sıra dışı bir yapıya ev sahipliği yapıyor. İsveçli makine mühendisi Elis F. Stenman tarafından 1922 yılında inşa edilmeye başlanan ve 'Kağıt Ev' (Paper House) olarak tanınan yapı, 100 binin üzerinde gazete kullanılarak yapılmasına rağmen tam bir asırdır zamana ve kıyı iklimine meydan okuyor.
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Mühendis Stenman, projeye önce geleneksel bir ahşap iskeletle başladı.
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Evin yalnızca duvarları değil, içindeki eşyaların büyük bir kısmı da sıkıştırılmış gazete rulolarından üretildi.
Henüz yapım aşamasındayken bile meraklıların ilgisini çeken bina, 20. yüzyılın ortalarından bu yana müze olarak hizmet veriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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