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Un ve Gazeteyle Ev İnşa Etti: 100 Yıldır Yıkılmıyor

Un ve Gazeteyle Ev İnşa Etti: 100 Yıldır Yıkılmıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 18:58
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletinde yer alan Rockport kasabası, mimari ezberleri bozan sıra dışı bir yapıya ev sahipliği yapıyor. İsveçli makine mühendisi Elis F. Stenman tarafından 1922 yılında inşa edilmeye başlanan ve 'Kağıt Ev' (Paper House) olarak tanınan yapı, 100 binin üzerinde gazete kullanılarak yapılmasına rağmen tam bir asırdır zamana ve kıyı iklimine meydan okuyor.

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Mühendis Stenman, projeye önce geleneksel bir ahşap iskeletle başladı.

Mühendis Stenman, projeye önce geleneksel bir ahşap iskeletle başladı.

Amacı ucuz ve tek kullanımlık bir malzeme olan gazete kağıdının dayanıklılığını test etmekti.

Başlangıçta kağıdı yalnızca yalıtım amacıyla kullanmayı planlayan Stenman, preslenip kuruyan malzemenin beklenmedik sertliğini görünce dış kaplama yapmaktan vazgeçti. Kağıtları un, su ve elma kabuklarından hazırladığı doğal bir tutkalla kat kat yapıştıran mühendis, yaklaşık 2,5 santimetre kalınlığında duvar panelleri elde etti. Yapının su geçirmez deniz verniğiyle kaplanması ise evi Cape Ann’in sert kıyı iklimine karşı korunaklı hale getirdi.

Evin yalnızca duvarları değil, içindeki eşyaların büyük bir kısmı da sıkıştırılmış gazete rulolarından üretildi.

Evin yalnızca duvarları değil, içindeki eşyaların büyük bir kısmı da sıkıştırılmış gazete rulolarından üretildi.

Masalardan sandalyelere, kitaplıktan duvardaki saate kadar her ayrıntı adeta 1920 ve 30'ların bir zaman kapsülü niteliğinde.Yazı masasının üzerinde Charles Lindbergh’in 1927’deki efsanevi Paris uçuşuna dair haberler yer alırken, büyük duvar saati dönemin 48 ABD eyaletinin gazeteleriyle kaplanmış durumda.

Evdeki perdeler dergi kapaklarından örülürken; sadece şömine geleneksel tuğladan, piyano ise ahşap gövdesi gazete kaplanarak kullanıma uygun bırakılmış.

Henüz yapım aşamasındayken bile meraklıların ilgisini çeken bina, 20. yüzyılın ortalarından bu yana müze olarak hizmet veriyor.

Henüz yapım aşamasındayken bile meraklıların ilgisini çeken bina, 20. yüzyılın ortalarından bu yana müze olarak hizmet veriyor.

Halen Stenman ailesinin mülkiyetinde olan Kağıt Ev, dışarıdan bakıldığında mütevazı bir yazlık gibi görünse de içeri giren ziyaretçilere bir asır öncesinin haberlerini vernik katmanlarının altından okuma imkanı sunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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