Çatısına Koyan 9 Yıl Elektrik Parası Ödemedi: 2.000 Ev Bu Sistemi Kullanıyor

Büyük elektrikli ev aletleri veya ocaklar için yetersiz olsa da bu kapasite; aydınlatma, cep telefonu şarjı ve televizyon çalıştırmak gibi temel ihtiyaçları kesintisiz karşılamaya yetti.

Proje, yalnızca ekipman dağıtmakla kalmayıp mahalle sakinlerini sürecin tam merkezine yerleştirdi. Eğitilen yerel temsilciler sayesinde kurulum, bakım, arıza tespiti ve faturalandırma işleri bizzat bölge halkı tarafından yürütüldü. Bu model hem dışa bağımlılığı azalttı hem de yerel topluluk için yeni gelir ve istihdam kapıları araladı.