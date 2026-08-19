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Çatısına Koyan 9 Yıl Elektrik Parası Ödemedi: 2.000 Ev Bu Sistemi Kullanıyor

Çatısına Koyan 9 Yıl Elektrik Parası Ödemedi: 2.000 Ev Bu Sistemi Kullanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 17:42
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Güney Afrika’nın Stellenbosch kentinde bulunan Enkanini adlı gayri resmi yerleşim yerinde, kamu şebekesinden mahrum kalan 2.000’den fazla gecekondu, yenilikçi bir sosyal sorumluluk projesiyle elektriğe kavuştu. Sosyal girişim iShack Projesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 2013 ile 2022 yılları arasında binlerce haneye ücretsiz güneş enerjisi kitleri kuruldu. Bu geçici çözüm, resmi elektrik altyapısını bekleyen yüzlerce aile için adeta bir can simidi oldu.

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Kurulan sistemler, evlerin çatısına monte edilen 50-75 tepe watt (Wp) gücündeki güneş panelleri, depolama sağlayan bataryalar ve dağıtım kutularından oluştu.

Kurulan sistemler, evlerin çatısına monte edilen 50-75 tepe watt (Wp) gücündeki güneş panelleri, depolama sağlayan bataryalar ve dağıtım kutularından oluştu.

Büyük elektrikli ev aletleri veya ocaklar için yetersiz olsa da bu kapasite; aydınlatma, cep telefonu şarjı ve televizyon çalıştırmak gibi temel ihtiyaçları kesintisiz karşılamaya yetti.

Proje, yalnızca ekipman dağıtmakla kalmayıp mahalle sakinlerini sürecin tam merkezine yerleştirdi. Eğitilen yerel temsilciler sayesinde kurulum, bakım, arıza tespiti ve faturalandırma işleri bizzat bölge halkı tarafından yürütüldü. Bu model hem dışa bağımlılığı azalttı hem de yerel topluluk için yeni gelir ve istihdam kapıları araladı.

Uzmanlar ve proje yöneticileri, bu tür şebekeden bağımsız (off-grid) çözümlerin acil ihtiyaçları karşılamada harika bir köprü olduğunu ancak tam bir altyapının yerini tutamayacağını vurguluyor.

Uzmanlar ve proje yöneticileri, bu tür şebekeden bağımsız (off-grid) çözümlerin acil ihtiyaçları karşılamada harika bir köprü olduğunu ancak tam bir altyapının yerini tutamayacağını vurguluyor.

Güneş panelleri evleri aydınlatsa da bölgedeki kanalizasyon, yol ve inşaat güvenliği gibi temel kamusal sorunları çözmüyor.

2022 yılında Enkanini'deki ücretsiz dönemin tamamlanmasının ardından projenin seyrine dair kesin bilançolar açıklanmasa da, 9 yıl süren bu deneyim; teknolojinin topluluk katılımıyla birleştiğinde en zorlu yaşam alanlarında bile nasıl hızlı bir dönüşüm yaratabileceğini tüm dünyaya kanıtladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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