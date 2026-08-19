Çatısına Koyan 9 Yıl Elektrik Parası Ödemedi: 2.000 Ev Bu Sistemi Kullanıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güney Afrika’nın Stellenbosch kentinde bulunan Enkanini adlı gayri resmi yerleşim yerinde, kamu şebekesinden mahrum kalan 2.000’den fazla gecekondu, yenilikçi bir sosyal sorumluluk projesiyle elektriğe kavuştu. Sosyal girişim iShack Projesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 2013 ile 2022 yılları arasında binlerce haneye ücretsiz güneş enerjisi kitleri kuruldu. Bu geçici çözüm, resmi elektrik altyapısını bekleyen yüzlerce aile için adeta bir can simidi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurulan sistemler, evlerin çatısına monte edilen 50-75 tepe watt (Wp) gücündeki güneş panelleri, depolama sağlayan bataryalar ve dağıtım kutularından oluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar ve proje yöneticileri, bu tür şebekeden bağımsız (off-grid) çözümlerin acil ihtiyaçları karşılamada harika bir köprü olduğunu ancak tam bir altyapının yerini tutamayacağını vurguluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın