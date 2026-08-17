Denizin Üzerine 12,4 Kilometrelik Dev Köprü Kuruluyor: Saatler Süren Yolculuk 15 Dakikaya Düşecek
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Brezilya, Salvador şehri ile Itaparica Adası'ndaki Vera Cruz'u birbirine bağlayacak olan 12,4 kilometrelik (7,7 mil) devasa Salvador-Itaparica Köprüsü'nün inşaatına resmen başladı. Yaklaşık 2,2 milyar dolara mal olması beklenen ve 1 Temmuz 2026'da resmi lansmanı yapılan proje, tamamlandığında Latin Amerika'nın tamamen su üzerinde yükselen en uzun deniz köprüsü unvanını alacak.
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Günümüzde iki bölge arasındaki ulaşım büyük ölçüde aksaklıklara ve sıkışıklıklara neden olan feribot seferleriyle ya da körfezin etrafından dolaşan uzun kara yoluyla sağlanıyor.
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İnşaat sürecinde destek gemilerine olan ihtiyacı %70 oranında azaltan Çin menşeili "geçici açık deniz platformu" teknolojisi kullanılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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