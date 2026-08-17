article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Denizin Üzerine 12,4 Kilometrelik Dev Köprü Kuruluyor: Saatler Süren Yolculuk 15 Dakikaya Düşecek

Denizin Üzerine 12,4 Kilometrelik Dev Köprü Kuruluyor: Saatler Süren Yolculuk 15 Dakikaya Düşecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 17:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya, Salvador şehri ile Itaparica Adası'ndaki Vera Cruz'u birbirine bağlayacak olan 12,4 kilometrelik (7,7 mil) devasa Salvador-Itaparica Köprüsü'nün inşaatına resmen başladı. Yaklaşık 2,2 milyar dolara mal olması beklenen ve 1 Temmuz 2026'da resmi lansmanı yapılan proje, tamamlandığında Latin Amerika'nın tamamen su üzerinde yükselen en uzun deniz köprüsü unvanını alacak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günümüzde iki bölge arasındaki ulaşım büyük ölçüde aksaklıklara ve sıkışıklıklara neden olan feribot seferleriyle ya da körfezin etrafından dolaşan uzun kara yoluyla sağlanıyor.

Günümüzde iki bölge arasındaki ulaşım büyük ölçüde aksaklıklara ve sıkışıklıklara neden olan feribot seferleriyle ya da körfezin etrafından dolaşan uzun kara yoluyla sağlanıyor.

Köprü tamamlandığında Salvador ile Itaparica Adası arasındaki geçişin yaklaşık 15 dakikaya düşmesi bekleniyor. Günde yaklaşık 28.000 aracın köprüyü kullanacağı tahmin ediliyor. Her yönde iki şeride sahip olacak köprü, Salvador'da 4,3 kilometrelik bağlantı yollarına, adada ise 22 kilometrelik otoyola ve genişletilen BA-001 karayoluna entegre edilecek.

Sondaj ve jeolojik araştırmaları bir yıldan fazla süren proje, teknik altyapısıyla dünyada ilk sıralara girmeye aday. Kablo gergili orta açıklığı 2.238 fite (yaklaşık 682 metre) çıkarılan yapı, dev kargo ve yolcu gemilerinin geçebilmesi için 86 metrelik dikey açıklık sunacak. Körfezin 256 metre üzerinde yükselecek elmas şeklindeki iki kulesiyle bu köprü, dünyanın en büyük 25 kablo gergili köprüsü arasına adını yazdıracak.

İnşaat sürecinde destek gemilerine olan ihtiyacı %70 oranında azaltan Çin menşeili "geçici açık deniz platformu" teknolojisi kullanılıyor.

İnşaat sürecinde destek gemilerine olan ihtiyacı %70 oranında azaltan Çin menşeili "geçici açık deniz platformu" teknolojisi kullanılıyor.

Su üstünde adeta endüstriyel bir yol işlevi gören bu sistem, körfezdeki balıkçı ve deniz trafiğini aksatmadan çalışmaların güvenle ilerlemesini sağlıyor.

Bahia eyaleti, Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) ve Çin Demiryolu İnşaat Şirketi (CRCC) ortaklığıyla yürütülen kamu-özel sektör projesi, 6 yılı inşaat ve 29 yılı işletme olmak üzere toplam 35 yıllık bir imtiyaz süresini kapsıyor.

İnşaat sürecinde yaklaşık 7.000 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlaması beklenen projenin Haziran 2031’de tamamlanması hedefleniyor. Ancak dev yapı, sadece ulaşımı hızlandırmakla kalmayıp Itaparica Adası'ndaki arazi değerlerini, bölgesel kalkınmayı ve yerel toplulukların yaşamını baştan aşağı şekillendirecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın