Denizin Üzerine 12,4 Kilometrelik Dev Köprü Kuruluyor: Saatler Süren Yolculuk 15 Dakikaya Düşecek

Köprü tamamlandığında Salvador ile Itaparica Adası arasındaki geçişin yaklaşık 15 dakikaya düşmesi bekleniyor. Günde yaklaşık 28.000 aracın köprüyü kullanacağı tahmin ediliyor. Her yönde iki şeride sahip olacak köprü, Salvador'da 4,3 kilometrelik bağlantı yollarına, adada ise 22 kilometrelik otoyola ve genişletilen BA-001 karayoluna entegre edilecek.

Sondaj ve jeolojik araştırmaları bir yıldan fazla süren proje, teknik altyapısıyla dünyada ilk sıralara girmeye aday. Kablo gergili orta açıklığı 2.238 fite (yaklaşık 682 metre) çıkarılan yapı, dev kargo ve yolcu gemilerinin geçebilmesi için 86 metrelik dikey açıklık sunacak. Körfezin 256 metre üzerinde yükselecek elmas şeklindeki iki kulesiyle bu köprü, dünyanın en büyük 25 kablo gergili köprüsü arasına adını yazdıracak.