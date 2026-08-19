Kariyer Koçları Açıkladı: En Çok Pişmanlık Yaratan 3 Üniversite Bölümü
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Henüz 17-20 yaş aralığındayken alınan üniversite ve bölüm kararları, yetişkinlik yıllarında kişilerin karşısına büyük bir mesleki tatminsizlik olarak çıkabiliyor. Yaş ilerledikçe değişen öncelikler ve beklentiler, pek çok mezunun 'Keşke başka bir alan okusaydım' demesine yol açıyor.
Peki, mezunlarını en çok pişman eden üniversite bölümleri hangileri? Yönetici Koçu Dr. Sam Adeyemi ve Kariyer Koçu Fran Berrick, ZipRecruiter Mezun Anketi verileri ışığında en yüksek pişmanlık oranına sahip 3 bölümü ve bu durumun arkasındaki nedenleri değerlendirdi.
Gelin birlikte bakalım...
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Uzmanlara göre listeye giren bölümlerin en büyük ortak noktası; belirsiz kariyer yolları sunmaları ve düşük başlangıç maaşlarına sahip olmaları.
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2. İletişim, Medya Çalışmaları ve Halkla İlişkiler
3. Fiziksel Bilimleri (Kimya vb.)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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