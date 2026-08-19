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Kariyer Koçları Açıkladı: En Çok Pişmanlık Yaratan 3 Üniversite Bölümü

Kariyer Koçları Açıkladı: En Çok Pişmanlık Yaratan 3 Üniversite Bölümü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 16:25
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Henüz 17-20 yaş aralığındayken alınan üniversite ve bölüm kararları, yetişkinlik yıllarında kişilerin karşısına büyük bir mesleki tatminsizlik olarak çıkabiliyor. Yaş ilerledikçe değişen öncelikler ve beklentiler, pek çok mezunun 'Keşke başka bir alan okusaydım' demesine yol açıyor.

Peki, mezunlarını en çok pişman eden üniversite bölümleri hangileri? Yönetici Koçu Dr. Sam Adeyemi ve Kariyer Koçu Fran Berrick, ZipRecruiter Mezun Anketi verileri ışığında en yüksek pişmanlık oranına sahip 3 bölümü ve bu durumun arkasındaki nedenleri değerlendirdi.

Gelin birlikte bakalım...

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Uzmanlara göre listeye giren bölümlerin en büyük ortak noktası; belirsiz kariyer yolları sunmaları ve düşük başlangıç maaşlarına sahip olmaları.

Uzmanlara göre listeye giren bölümlerin en büyük ortak noktası; belirsiz kariyer yolları sunmaları ve düşük başlangıç maaşlarına sahip olmaları.

1. Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu

Neden Pişman Ediyor? 

Bu alanlardan mezun olanların istihdamı ağırlıklı olarak kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) yoğunlaşıyor. Finans veya teknoloji gibi özel sektör alanlarına kıyasla maaşların belirgin şekilde düşük kalması, özellikle eğitim kredisi borcu olan mezunlar üzerinde ciddi bir finansal baskı oluşturuyor. Ayrıca sağlık veya mühendislik gibi net bir mesleki unvan ve kariyer patikası sunmaması da tatminsizliği artırıyor.

2. İletişim, Medya Çalışmaları ve Halkla İlişkiler

2. İletişim, Medya Çalışmaları ve Halkla İlişkiler

Neden Pişman Ediyor? 

Medya teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, giriş seviyesindeki geleneksel iş imkanlarını oldukça daralttı. Bunun yanında İletişim mezunları; İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Siyaset Bilimi gibi farklı disiplinlerden gelen adaylarla aynı pozisyonlar için yoğun bir rekabet içerisinde giriyor. Sektördeki başlangıç maaşlarının düşüklüğü ve kariyer haritasının muğlaklığı pişmanlığın ana unsurlarından biri.

3. Fiziksel Bilimleri (Kimya vb.)

3. Fiziksel Bilimleri (Kimya vb.)

Neden Pişman Ediyor? 

Temel bilimler, mühendislik veya yazılım gibi daha teknik ve pratik disiplinlerin aksine doğrudan yüksek kazançlı bir iş kapısı açmakta zorlanıyor. Yüksek maaşlı ve uzmanlaşmış bilimsel kadrolara veya akademiye geçebilmek için lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim zorunlu hale geliyor. Ek eğitimin getirdiği hem maddi hem de zamansal yük, lisans diplomasıyla iş hayatına atılanların düşük maaşlarla başlamasına neden oluyor.

Seçtiği bölümden memnun olmayan mezunlar için iyimser bir tablo çizen Kariyer Koçu Fran Berrick, durumu şu sözlerle özetliyor:

'Hiçbir bölüm tek başına yüzde yüz memnuniyeti garanti etmediği gibi, mutlak bir pişmanlığı da garanti etmez.'

Uzmanlar, üniversitede okunan bölümün hayat boyu sürecek bir mahkumiyet olmadığını vurguluyor. Doğru beceri dönüşümleri, yan alanlara yönelme ve uzmanlık eğitimleriyle pişmanlık duyulan bir diploması bile yeni ve kazançlı bir kariyerin basamağına dönüştürmek mümkün.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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