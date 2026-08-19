Kariyer Koçları Açıkladı: En Çok Pişmanlık Yaratan 3 Üniversite Bölümü

Neden Pişman Ediyor?

Temel bilimler, mühendislik veya yazılım gibi daha teknik ve pratik disiplinlerin aksine doğrudan yüksek kazançlı bir iş kapısı açmakta zorlanıyor. Yüksek maaşlı ve uzmanlaşmış bilimsel kadrolara veya akademiye geçebilmek için lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim zorunlu hale geliyor. Ek eğitimin getirdiği hem maddi hem de zamansal yük, lisans diplomasıyla iş hayatına atılanların düşük maaşlarla başlamasına neden oluyor.

Seçtiği bölümden memnun olmayan mezunlar için iyimser bir tablo çizen Kariyer Koçu Fran Berrick, durumu şu sözlerle özetliyor:

'Hiçbir bölüm tek başına yüzde yüz memnuniyeti garanti etmediği gibi, mutlak bir pişmanlığı da garanti etmez.'

Uzmanlar, üniversitede okunan bölümün hayat boyu sürecek bir mahkumiyet olmadığını vurguluyor. Doğru beceri dönüşümleri, yan alanlara yönelme ve uzmanlık eğitimleriyle pişmanlık duyulan bir diploması bile yeni ve kazançlı bir kariyerin basamağına dönüştürmek mümkün.