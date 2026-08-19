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Hülya Avşar Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vlahovic'i Öve Öve Bitiremedi

Hülya Avşar Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vlahovic'i Öve Öve Bitiremedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 19:38

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Beşiktaş’ın İtalyan devi Juventus’tan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Sırp golcü Dusan Vlahovic’in transfer tanıtım filmi sosyal medyada büyük ses getirdi. Siyah-beyazlı kulübün hazırladığı dikkat çekici tanıtım videosunda rol alan ünlü sanatçı Hülya Avşar, çekimlerin ardından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

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Instagram’da 2,8 milyon takipçisi bulunan 62 yaşındaki Avşar kızı, Sırp yıldız ile bir araya geldiği lansman çekimlerinin neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Instagram’da 2,8 milyon takipçisi bulunan 62 yaşındaki Avşar kızı, Sırp yıldız ile bir araya geldiği lansman çekimlerinin neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Eğlenceli görüntülerden oluşan kamera arkası videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına esprili bir not düşen Hülya Avşar, yeni transfer Vlahovic hakkındaki hayranlığını gizlemedi. Avşar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Güldük, eğlendik, güzel bir çekim oldu. Bu da kamera arkamız. Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı! 😀🖤🤍'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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