Hülya Avşar Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vlahovic'i Öve Öve Bitiremedi

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Beşiktaş’ın İtalyan devi Juventus’tan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Sırp golcü Dusan Vlahovic’in transfer tanıtım filmi sosyal medyada büyük ses getirdi. Siyah-beyazlı kulübün hazırladığı dikkat çekici tanıtım videosunda rol alan ünlü sanatçı Hülya Avşar, çekimlerin ardından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
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Instagram’da 2,8 milyon takipçisi bulunan 62 yaşındaki Avşar kızı, Sırp yıldız ile bir araya geldiği lansman çekimlerinin neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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