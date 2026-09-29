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İstanbul'da Bir Vatandaşın Karşılaştığı Kedi Devasa Cüssesiyle Görenleri Şaşkına Çevirdi

İstanbul'da Bir Vatandaşın Karşılaştığı Kedi Devasa Cüssesiyle Görenleri Şaşkına Çevirdi

Vera
Vera - Onedio Üyesi
29.09.2026 - 19:50

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Sokak kedileriyle meşhur olan İstanbul, her gün birbirinden renkli ve sevimli dostlarımıza ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kentin dört bir yanında mahalle sakinleri ve esnaf tarafından özenle beslenen minik patiler, İstanbul sokaklarının özgürlüğünün tadını çıkarıyor. Her sokakta bambaşka bir türle kaşılaşabildiğimiz İstanbul'da bu sefer dev kedi viral oldu. 

İstanbul'da yürüyüşe çıkan bir vatandaş, kaldırım kenarında sakince dinlenen oldukça tombul bir sokak kedisine rastladı. Kedinin devasa cüssesini ve rahat tavırlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın videosunu görenler kedinin adresini sormadan edemedi.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dd0sy25uvWs/

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Vera
Vera
Onedio Üyesi
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