Japonya'da Budist Rahipler Maaş Alıyor mu? İlk Türk Budist Rahip Geçim Kaynaklarını Anlattı

Japonya'da Budist tapınaklarının finansal yapısı ve rahiplerin geçim modeli sanılandan çok daha farklı bir geçmişe dayanıyor. Rahibin anlattığına göre ülkede Meiji döneminden sonra gerçekleşen reformlarla birlikte Budist tapınaklarına verilen devlet desteği tamamen kesildi. Bu durum, tapınakların ve rahiplerin ekonomik açıdan tamamen bağımsız bir yapıya geçmesine neden oldu. Pek çok ülkede vatandaşlardan toplanan vergilerle din kurumlarına ve görevlilerine düzenli maaş ödenirken, Japonya'da böyle bir merkezi sistem veya vergi aktarımı bulunmuyor.

Meiji Dönemi, Japonya'nın yüzyıllarca süren feodal yapıyı ederek modern, sanayileşmiş ve Batılılaşmış bir imparatorluğa dönüştüğü 1868-1912 yıllarını kapsayan dönem. İmparator Meiji'nin tahta çıkışıyla başlayan bu reform hareketinde samuray sınıfı kaldırılarak merkezi bir ordu kurulmuş, Batı tarzı anayasal yönetime geçilmiş ve köklü bir eğitim, altyapı ile sanayi hamlesi başlatılmış. Sosyal ve dini alanda da büyük değişimler yaşanmış. Geleneksel yapılar sarsılırken Budist tapınaklarının devlet desteği kesilmiş, Şintoizm devlet dini haline getirilmiş.

Peki devlet desteği ve sabit bir aylık maaş yoksa bu rahipler yaşamlarını nasıl sürdürüyor?

Cevap tamamen topluluk desteğinde ve yapılan bağışlarda gizli. Budist rahipleri, 'Ofuse' adı verilen hediye ve bağışlarla geçimlerini sağlıyor. Rahiplerin ana gelir kaynaklarını genellikle cenaze merasimleri, anma törenleri, özel ritüel ayinler ve tapınağa üye olan ya da tapınağı ziyaret eden kişilerin sunduğu gönüllü katkılar oluşturuyor. Rahip de hiçbir sabit maaşları olmadığını ve tamamen topluluğun kendilerine sunduğu bu bağışlarla hayatlarını idame ettirdiklerini vurguluyor.