Altı Üstü İstanbul'u İzlerken Gözyaşlarına Boğulan Selda Bağcan'dan Nehir Erdoğan'a Övgü
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Altı Üstü İstanbul'un sürpriz şekilde yayımlanan 16. bölüm ön gösteriminde, Emir'in veda sahnesinde Selda Bağcan'ın 'Sürgün' şarkısı çaldı. Usta sanatçı sahneyi izlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi ve Emir'in annesi Zehra'ya hayat veren Nehir Erdoğan'ı tebrik etti. Oyuncunun yanıtı ise en az o sahne kadar duygusaldı.
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Selda Bağcan, sahnedeki performansı için Nehir Erdoğan'ı tebrik etti ve "İçim parçalandı" dedi.
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Nehir Erdoğan, Selda Bağcan'ın tebriğini "Meslek hayatımın en özel tebriği" sözleriyle yanıtladı.
Ön gösterim reytinglerde de iz bıraktı, yeni bölüm ise 12 Ekim'de ekranda olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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