Altı Üstü İstanbul'u İzlerken Gözyaşlarına Boğulan Selda Bağcan'dan Nehir Erdoğan'a Övgü

Usta sanatçının mesajı yanıtsız kalmadı. Nehir Erdoğan, aldığı tebriğe 'Meslek hayatımın en özel tebriği' dedi: 'Size çok hayranım. Sesiniz, eserleriniz tüm acılarımın, neşelerimin, isyanlarımın yanında oldu tüm hayatım boyunca.'

Oyuncu, Bağcan'a duyduğu minneti de şu sözlerle anlattı: 'Memleketimizde sizin gibi eşsiz bir sanatçının olması tarif edilmez minnet duygusu yaşatıyor… Tüm ekip arkadaşlarımla beraber, bu sahnede bize kattığınız hakikat için çok teşekkür ediyoruz. Var olun.'

İki isim arasındaki bu yazışma, sahnenin ekran dışında da yankı bulduğunu gösterdi.