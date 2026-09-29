article/comments
article/share
Haberler
TV
Altı Üstü İstanbul'u İzlerken Gözyaşlarına Boğulan Selda Bağcan'dan Nehir Erdoğan'a Övgü

Altı Üstü İstanbul'u İzlerken Gözyaşlarına Boğulan Selda Bağcan'dan Nehir Erdoğan'a Övgü

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 16:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altı Üstü İstanbul'un sürpriz şekilde yayımlanan 16. bölüm ön gösteriminde, Emir'in veda sahnesinde Selda Bağcan'ın 'Sürgün' şarkısı çaldı. Usta sanatçı sahneyi izlerken gözyaşlarını tutamadığını söyledi ve Emir'in annesi Zehra'ya hayat veren Nehir Erdoğan'ı tebrik etti. Oyuncunun yanıtı ise en az o sahne kadar duygusaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selda Bağcan, sahnedeki performansı için Nehir Erdoğan'ı tebrik etti ve "İçim parçalandı" dedi.

Selda Bağcan, sahnedeki performansı için Nehir Erdoğan'ı tebrik etti ve "İçim parçalandı" dedi.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül Pazartesi akşamı Türkiye-İtalya maçından önce 16. bölümün kısa ön gösterimiyle izleyicinin karşısına çıktı. Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Emir'in vedasının yer aldığı sahnede fon müziği olarak Selda Bağcan'ın 'Sürgün' şarkısı kullanıldı.

Usta sanatçı, sürpriz şekilde yayımlanan ön gösterimi paylaşarak şu notu düştü: 'Emir'e annesinin, babasının ve tüm Ziyankar'ın vedasını izlerken içim parçalandı. O sahne bittikten sonra bile boğazımdaki düğüm çözülmedi. Ben de ekran başındaki herkes gibi gözyaşlarımı tutamadım.'

Bağcan paylaşımının sonunda dizide Emir'in annesi Zehra Cankaya'ya hayat veren Nehir Erdoğan'ı etiketledi ve 'Muazzam oyunculuğunuz için tebrikler' dedi.

Nehir Erdoğan, Selda Bağcan'ın tebriğini "Meslek hayatımın en özel tebriği" sözleriyle yanıtladı.

Nehir Erdoğan, Selda Bağcan'ın tebriğini "Meslek hayatımın en özel tebriği" sözleriyle yanıtladı.

Usta sanatçının mesajı yanıtsız kalmadı. Nehir Erdoğan, aldığı tebriğe 'Meslek hayatımın en özel tebriği' dedi: 'Size çok hayranım. Sesiniz, eserleriniz tüm acılarımın, neşelerimin, isyanlarımın yanında oldu tüm hayatım boyunca.'

Oyuncu, Bağcan'a duyduğu minneti de şu sözlerle anlattı: 'Memleketimizde sizin gibi eşsiz bir sanatçının olması tarif edilmez minnet duygusu yaşatıyor… Tüm ekip arkadaşlarımla beraber, bu sahnede bize kattığınız hakikat için çok teşekkür ediyoruz. Var olun.'

İki isim arasındaki bu yazışma, sahnenin ekran dışında da yankı bulduğunu gösterdi.

Ön gösterim reytinglerde de iz bıraktı, yeni bölüm ise 12 Ekim'de ekranda olacak.

Ön gösterim reytinglerde de iz bıraktı, yeni bölüm ise 12 Ekim'de ekranda olacak.

Emir'in cenaze sahnesine ait kamera arkası görüntüleri eylül ortasında paylaşıldığında karakterin akıbeti merak konusu olmuştu. Dün akşamki ön gösterimle birlikte o vedanın ekrana nasıl yansıdığı da ortaya çıktı.

Maçtan önce yayınlanan kısa ön gösterim, 28 Eylül Pazartesi reyting sonuçlarında üç kategoride de 3. sıraya yerleşti: Total'de 5,13, AB'de 4,22, ABC1'de 4,46. Üstelik tam bölümle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir'i de geride bıraktı.

Peki izleyiciler hikayenin devamını ne zaman izleyebilecek? Milli takımın 5 Ekim'deki rövanş maçı nedeniyle dizi bir hafta daha ara verecek. Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı ATV ekranlarında olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın