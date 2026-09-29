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Anne Yarısı'nın Hırslı Kadir'i Meğer Sette Bambaşkaymış! Fatih Gühan'ın Editi Güldürdü

Anne Yarısı'nın Hırslı Kadir'i Meğer Sette Bambaşkaymış! Fatih Gühan'ın Editi Güldürdü

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 17:18
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Anne Yarısı'nın hırslı Kadir'i, kameralar kapandığında bambaşka biri çıktı! Dizide Kadir Bayındır karakterine hayat veren Fatih Gühan, sosyal medya hesabından setin kamera arkası görüntülerinden hazırladığı bir edit videosu paylaştı. Peki setteki o eğlenceli anlarda neler yaşandı?

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Fatih Gühan'ın videosu, dizideki gururlu ve hırslı Kadir'in sette bambaşka bir hâlini gösterdi.

Fatih Gühan'ın videosu, dizideki gururlu ve hırslı Kadir'in sette bambaşka bir hâlini gösterdi.

Ekranda gergin sahneler, bitmeyen husumetler ve sert bakışlarla izlenen ekip, bu kez bambaşka bir hâlde görüntülendi. Fatih Gühan'ın paylaştığı video, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın setinden kısa kesitlerden oluşuyor. Sahne aralarında yaşanan anlar, arka arkaya kurgulanarak güldüren bir edite dönüştürüldü.

Videoyu dikkat çekici kılan ise oyuncuyla karakteri arasındaki fark oldu. Çünkü Kadir, dizide gururlu, zeki, hırslı ve mücadeleci bir iş insanı olarak anlatılıyor. Akaryakıt istasyonlarına yatırım yapan, rakiplerini yakından takip eden bir isim.

Kadir'in hikâyesinin merkezinde kuzeni Ali Altay ile geçmişten gelen güç ve üstünlük mücadelesi yer alıyor. Annesi Altın Bayındır'ın Altay ailesine duyduğu husumeti de paylaşan Kadir, dizinin en gergin cephelerinden birini oluşturuyor.

Fatih Gühan'ı izleyiciler en çok Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si olarak tanıyor.

Fatih Gühan'ı izleyiciler en çok Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si olarak tanıyor.

Fatih Gühan, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı İmam İlhami rolüyle geniş kitlelere ulaştı. Oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinin kaleme aldığı yeni projede de yer alarak aynı ekiple yoluna devam etti.

8 Haziran 1993'te Uşak'ta dünyaya gelen Gühan, oyunculuk eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı.

İşte Anne Yarısı'nın kamera arkası görüntüleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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