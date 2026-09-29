Anne Yarısı'nın Hırslı Kadir'i Meğer Sette Bambaşkaymış! Fatih Gühan'ın Editi Güldürdü

Ekranda gergin sahneler, bitmeyen husumetler ve sert bakışlarla izlenen ekip, bu kez bambaşka bir hâlde görüntülendi. Fatih Gühan'ın paylaştığı video, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın setinden kısa kesitlerden oluşuyor. Sahne aralarında yaşanan anlar, arka arkaya kurgulanarak güldüren bir edite dönüştürüldü.

Videoyu dikkat çekici kılan ise oyuncuyla karakteri arasındaki fark oldu. Çünkü Kadir, dizide gururlu, zeki, hırslı ve mücadeleci bir iş insanı olarak anlatılıyor. Akaryakıt istasyonlarına yatırım yapan, rakiplerini yakından takip eden bir isim.

Kadir'in hikâyesinin merkezinde kuzeni Ali Altay ile geçmişten gelen güç ve üstünlük mücadelesi yer alıyor. Annesi Altın Bayındır'ın Altay ailesine duyduğu husumeti de paylaşan Kadir, dizinin en gergin cephelerinden birini oluşturuyor.