Anne Yarısı'nın Hırslı Kadir'i Meğer Sette Bambaşkaymış! Fatih Gühan'ın Editi Güldürdü
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Anne Yarısı'nın hırslı Kadir'i, kameralar kapandığında bambaşka biri çıktı! Dizide Kadir Bayındır karakterine hayat veren Fatih Gühan, sosyal medya hesabından setin kamera arkası görüntülerinden hazırladığı bir edit videosu paylaştı. Peki setteki o eğlenceli anlarda neler yaşandı?
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Fatih Gühan'ın videosu, dizideki gururlu ve hırslı Kadir'in sette bambaşka bir hâlini gösterdi.
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Fatih Gühan'ı izleyiciler en çok Kızılcık Şerbeti'nin İmam İlhami'si olarak tanıyor.
İşte Anne Yarısı'nın kamera arkası görüntüleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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