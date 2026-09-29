İntolerans Testinden Zayıflama Çayına: Diyetisyen Rümeysa Yaman Asla Para Vermeyeceği 3 Ürünü Açıkladı

Rümeysa Yaman'ın listesindeki ilk madde, saçtan veya parmak ucundan alınan bir kan örneğiyle yüzlerce besine karşı IgG seviyesi ölçülerek 'intolerans' tespiti yapıldığı iddia edilen testler. Satın aldığınız kite saçınızdan bir parça koyup ilgili adrese gönderiyorsunuz ve sonuçlar analiz edilerek adresinize geliyor. Yaman, paylaşımın altına bıraktığı notta bunun hekimlerin uyguladığı nefes testi veya deri prick testi gibi gerçek tıbbi yöntemlerden farklı olduğunu, bilimsel geçerliliği tartışmalı bu ticari testlerden bahsettiğini özellikle vurguladı.

İkinci sırada, 'yarım saatte 1500 kalori yaktığını' iddia eden zayıflama cihazları var. Hatta bazıları, sadece yattığımız yerden binlerce kez mekik çekmiş gibi karın kası elde edebileceğimizi vaat ediyor. Yaman'a göre bu cihazların çoğu, üretici firmadan aslında farklı bir amaçla onay almış olsa da merkezlerde daha fazla seans satabilmek için 'zayıflama' vaadiyle pazarlanıyor.

Üçüncü madde ise zayıflama çayı ve kahveleri. Özellikle son dönemde, influencerların etkisiyle peynir ekmek gibi satılıyorlar bildiğiniz üzere. Yaman, bu ürünlerin ana probleminin yine zayıflatma iddiası olduğunu söylüyor. Bir içeceğin kan şekeri regülasyonuna ya da sindirime destek olması kanıtlarla desteklendiği sürece sorun olmadığını, ancak zayıflama reklamıyla satılanların çoğunun riskli ya da yanlış beyanlar içerdiğini belirtti.