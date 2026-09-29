article/comments
article/share
Haberler
TV
Geniş Aile Yeniden mi Çekilecek? "Cevahir" Ufuk Özkan İlk Kez Yanıt Verdi!

Geniş Aile Yeniden mi Çekilecek? "Cevahir" Ufuk Özkan İlk Kez Yanıt Verdi!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 17:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sağlık sorunlarının ardından setlere dönen Ufuk Özkan, yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Geniş Aile'nin yeniden çekileceği iddialarına yanıt verdi. Ulusal kanalda yeniden dizi yapmaya sıcak bakmadığını belirten Özkan, “Bir dijitalde olursa tamam” diyerek açık kapı bıraktı.

KAYNAK: Gece Muhabiri

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, dizinin yeniden çekileceğine yönelik iddialar hakkında konuştu.

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, dizinin yeniden çekileceğine yönelik iddialar hakkında konuştu.

Sağlık sorunlarının ardından yeniden setlere dönen Özkan, Geniş Aile'nin yeni bölümlerle ekrana gelmesi fikrine tamamen kapıyı kapatmadı. Ancak oyuncunun ulusal televizyon ile dijital platform projeleri arasında önemli bir ayrım yaptığı dikkat çekti.

Ulusal kanallardaki uzun bölüm süreleri ve yoğun çalışma temposuna değinen Özkan, şunları söyledi:

“Bir dijitalde olursa tamam. 2,5 saate yakın çekim, 6 gün... Büyük konuşmak olmasın ama mesela ulusalda falan dizi yapmayı pek düşünmüyorum.”

Özkan, Geniş Aile'nin geçmişteki haliyle kalmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da anlattı. Dizinin kadrosundan hayatını kaybeden isimleri hatırlatan oyuncu, konuşurken duygusal anlar yaşadı:

“O, o sıcaklıkta kalmalı. Çünkü aramızdan ayrılan çok kıymetli insanlar var; Rasim abimiz var... Neyse ya, hiç böyle canım sıkılıyor konuştukça. Öyle kalsın.”

Dizinin yıllar sonra bile televizyonda tekrar bölümleriyle yayınlanmasına şaşırdığını söyleyen Özkan, Geniş Aile'nin yeni nesil tarafından da keşfedildiğini anlattı.

Kendisini gören 14-15 yaşındaki gençlerin Ulvi karakterinin repliklerini söylediğini belirten oyuncu, bu duruma verdiği tepkiyi de esprili sözlerle aktardı:

“Oğlum diyorum, sen kaç yaşındasın? 15. Ya biz bu diziyi çektiğimizde, çok affedersin, sen daha babanın aklında bile değildin.”

Böylece Ufuk Özkan, Geniş Aile'nin ulusal kanalda yeniden çekilmesi fikrine mesafeli olduğunu belirtirken, dijital platform için hazırlanabilecek bir projeye ise kapıyı tamamen kapatmadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın