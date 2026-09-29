Geniş Aile Yeniden mi Çekilecek? "Cevahir" Ufuk Özkan İlk Kez Yanıt Verdi!

Sağlık sorunlarının ardından yeniden setlere dönen Özkan, Geniş Aile'nin yeni bölümlerle ekrana gelmesi fikrine tamamen kapıyı kapatmadı. Ancak oyuncunun ulusal televizyon ile dijital platform projeleri arasında önemli bir ayrım yaptığı dikkat çekti.

Ulusal kanallardaki uzun bölüm süreleri ve yoğun çalışma temposuna değinen Özkan, şunları söyledi:

“Bir dijitalde olursa tamam. 2,5 saate yakın çekim, 6 gün... Büyük konuşmak olmasın ama mesela ulusalda falan dizi yapmayı pek düşünmüyorum.”

Özkan, Geniş Aile'nin geçmişteki haliyle kalmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da anlattı. Dizinin kadrosundan hayatını kaybeden isimleri hatırlatan oyuncu, konuşurken duygusal anlar yaşadı:

“O, o sıcaklıkta kalmalı. Çünkü aramızdan ayrılan çok kıymetli insanlar var; Rasim abimiz var... Neyse ya, hiç böyle canım sıkılıyor konuştukça. Öyle kalsın.”

Dizinin yıllar sonra bile televizyonda tekrar bölümleriyle yayınlanmasına şaşırdığını söyleyen Özkan, Geniş Aile'nin yeni nesil tarafından da keşfedildiğini anlattı.

Kendisini gören 14-15 yaşındaki gençlerin Ulvi karakterinin repliklerini söylediğini belirten oyuncu, bu duruma verdiği tepkiyi de esprili sözlerle aktardı:

“Oğlum diyorum, sen kaç yaşındasın? 15. Ya biz bu diziyi çektiğimizde, çok affedersin, sen daha babanın aklında bile değildin.”

Böylece Ufuk Özkan, Geniş Aile'nin ulusal kanalda yeniden çekilmesi fikrine mesafeli olduğunu belirtirken, dijital platform için hazırlanabilecek bir projeye ise kapıyı tamamen kapatmadı.