Geniş Aile Yeniden mi Çekilecek? "Cevahir" Ufuk Özkan İlk Kez Yanıt Verdi!
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Sağlık sorunlarının ardından setlere dönen Ufuk Özkan, yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Geniş Aile'nin yeniden çekileceği iddialarına yanıt verdi. Ulusal kanalda yeniden dizi yapmaya sıcak bakmadığını belirten Özkan, “Bir dijitalde olursa tamam” diyerek açık kapı bıraktı.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, dizinin yeniden çekileceğine yönelik iddialar hakkında konuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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