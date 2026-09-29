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Oğlak Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Eylül Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür'ün bugün Akrep'e geçişi ekip çalışmalarını artırırken uzun toplantılar dizlerini ve bel kemiğini yorabilir. Uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkarken dizlerinde bir sızı hissedersen, oturduğun yerde bacaklarını düzleştirip ayak bileklerini kendine doğru çekmek eklemlerini gevşetir. Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin yoğurt, peynir ve yumurta gibi besinlere tabağında yer ayırmak kemiklerini destekler. Ay'ın İkizler'e girişiyle günlük iş yükün artabilir; molaları atlamamak için telefonuna hatırlatıcı kurmak işine yarar. Merdivenleri inerken tırabzana tutunmak da dizlerini korur. Yatmadan önce dizlerinin altına bir yastık koymak belini rahatlatır. Cildinde kuruluk ya da kaşıntı fark edersen yumuşak bir nemlendirici kullanmak rahatlatır. Dişlerinde hassasiyet varsa çok soğuk ve çok sıcak içeceklerden uzak dur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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