Sevgili Oğlak, bugün Akrep'e geçen Merkür arkadaşlık ve ekip alanını hareketlendiriyor. Bir meslek grubunda, dernekte ya da ekip toplantısında söyleyeceğin birkaç net cümle, kariyerinle ilgili bir stratejiyi başkalarına kabul ettirmeni kolaylaştırır. Aceleye getirmeden attığın adım ileride seni haklı çıkaracak. Gün sona ererken Ay'ın İkizler'e geçişi günlük iş yükünü artırabilir; yapılacakları öncelik sırasına koymak seni rahatlatır.

Maddi olarak arkadaşlarınla yapılan ortak bir harcama ya da bir topluluğa verdiğin destek gündeme gelebilir. Katkını baştan netleştirmek sonradan yaşanabilecek kırgınlığı önler.

Gelelim aşka. Kısa ama dolu dolu bir zaman ayırman ilişkinde büyük bir fark yaratacak. Bekar bir Oğlak olarak ciddiyetinin ardındaki meraklı yanını biraz açığa çıkarırsan karşındakini şaşırtabilirsin. Ortak bir hobi etrafında tanışacağın biriyle sohbet kolayca ilerleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…