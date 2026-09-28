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Oğlak Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Boğa burcunda kalmaya devam eden Ay, senin zaten disiplinli olan çalışma temponu bugün daha da destekliyor; uzun vadeli bir hedefe bugün önemli bir adım atabilirsin. Maddi olarak kariyerinle ilgili sabırla sürdürdüğün bir çabanın karşılığını bugün almaya başlayabilirsin. Aslan'daki Mars'ın etkisini sürdürmesi, genelde temkinli yaklaştığın bir konuda bugün daha cesur bir tavır sergilemene yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Oğlaklar, bugün partnerine ayırdığın vakit, iş yoğunluğunun arasında bile fark edilir bir değer taşıyacak. Bekar Oğlak ise ciddiyetini bir kenara bırakıp biraz daha rahat davranırsa, karşısındakini daha kolay etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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