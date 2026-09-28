Sevgili Oğlak, Boğa burcunda kalmaya devam eden Ay, senin zaten disiplinli olan çalışma temponu bugün daha da destekliyor; uzun vadeli bir hedefe bugün önemli bir adım atabilirsin. Maddi olarak kariyerinle ilgili sabırla sürdürdüğün bir çabanın karşılığını bugün almaya başlayabilirsin. Aslan'daki Mars'ın etkisini sürdürmesi, genelde temkinli yaklaştığın bir konuda bugün daha cesur bir tavır sergilemene yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Oğlaklar, bugün partnerine ayırdığın vakit, iş yoğunluğunun arasında bile fark edilir bir değer taşıyacak. Bekar Oğlak ise ciddiyetini bir kenara bırakıp biraz daha rahat davranırsa, karşısındakini daha kolay etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…