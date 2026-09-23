Sevgili Oğlak, duygularını işin içine katmadan ilerlemek bugün her zamankinden daha zor olabilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu yumuşama karşısında küçük bir esneklik göstermen seni rahatlatacak. İş yerinde katı bir tavır yerine biraz anlayış göstermen, bugün sana beklenmedik bir destek kazandırabilir.

Maddi olarak bugün bir kararı ertelemek, acele etmekten daha akıllıca bir seçim olacak; sabırlı davranman bugün seni olası bir hatadan koruyacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Oğlaklar, bugün partnerine karşı nadiren gösterdiği bir kırılganlığı açığa çıkarabilir; bu içtenlik aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Oğlaklar ise bugün duygularını saklamak yerine açıkça ifade etmenin daha rahatlatıcı olduğunu keşfedebilir; bu açıklık yeni bir yakınlığın kapısını aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…