Sevgili Koç, bugün içine kapanma isteğin iş yerinde her zamanki hızlı kararlarını yavaşlatabilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu dalgalanma seni biraz temkinli olmaya itiyor. Bir konuda net bir cevap vermeden önce içgüdülerini dinlemen bugün işine yarayacak. Toplantılarda ilk sözü almak yerine önce etrafını dinlemeyi tercih edebilirsin; bu sabır sana beklenmedik bir avantaj sağlayabilir.

Maddi olarak bugün bir harcama kararını duygusal değil mantıklı bir şekilde ele alman gerekiyor; Ay'ın Balık'taki dağınık enerjisi rakamları gözden kaçırmana neden olabilir. Küçük bir masrafı ertelemek, akşama kadar zihnini toparlamana ve daha sağlıklı bir karar vermene yardımcı olacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, partnerinin bugün her zamankinden daha hassas olabileceğini fark edip ona alan tanımalı; küçük bir jest bile aranızdaki gerginliği yumuşatabilir. Bekar Koçlar ise bugün tanıştığı birine karşı hissettiği çekimi mantığıyla değil kalbiyle değerlendirmek isteyebilir; bu yeni yaklaşım seni alışık olmadığın ama keyifli bir maceraya sürükleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…