Sevgili Koç, Eylül ayına hayatındaki eksikleri tamamlayarak başlayabilirsin. Ayın ilk yarısında Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay; günlük rutinler, çalışma hayatı ve sağlık konularında yeni bir düzen kurman için destekleyici olacak. Uzun zamandır ertelediğin işleri tamamlamak, çalışma sistemini değiştirmek veya daha verimli bir rutin oluşturmak için harekete geçebilirsin.

Kariyer hayatında da detaylara daha fazla önem vermen gereken bir dönemdesin. Büyük hedeflere odaklanırken küçük ayrıntıları gözden kaçırmamaya çalış. Eylül ayında düzenli ve planlı hareket etmek, önümüzdeki dönemde işlerini kolaylaştırabilir.

23 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçmesi ve sonbahar ekinoksunun yaşanmasıyla birlikte odağın ilişkilerine kayıyor. Bu tarihten sonra yalnızca kendi isteklerini değil, karşındaki insanların beklentilerini de daha fazla önemseyebilirsin. İş ortaklıklarında veya özel ilişkilerinde dengeyi sağlamak, bazı konularda ortak bir noktada buluşmak gündeminde olabilir.

26 Eylül'de ise Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, ayın en dikkat çekici gökyüzü olayı olacak. Kendinle ilgili önemli bir karar alabilir, uzun süredir beklettiğin bir konuda artık harekete geçebilirsin. Bir ortaklık veya ilişkide devam mı tamam mı sorusuna da cevap verebilirsin.

Peki ya aşk? Eylül'ün ikinci yarısında ilişkiler çok daha fazla gündeminde olacak. Bir ilişkin varsa, 'ben' ve 'biz' dengesini kurman gerekebilir. Partnerinle geleceğe yönelik önemli bir karar almanız da mümkün.

Bekarsan, özellikle ayın sonlarına doğru hayatına giren biri seni daha ciddi düşünmeye yöneltebilir. Ancak bu kez hızlı karar vermek yerine karşındaki kişiyi gerçekten tanımaya çalışmalısın.

Eylül ayı sana önce düzen kurmayı, sonra ilişkilerinde dengeyi bulmayı ve sonunda kendi kararlarının arkasında durmayı öğretecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...