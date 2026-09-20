Sevgili Koç, bu hafta Terazi'ye geçen Güneş'in getirdiği denge arayışı, iş hayatında da bir ortağın ya da ekip arkadaşının görüşünü her zamankinden fazla dikkate almanı gerektiriyor; sadece kendi planına göre ilerlemek bu hafta yeterli olmayabilir. Haftanın ortasında kendi burcunda gerçekleşecek Dolunay ile aylardır ertelediğin bir kararı artık verme cesaretini bulabilirsin.

Maddi olarak bu hafta bir harcamayı tek başına mı yoksa birlikte mi yapacağına karar vermen gerekebilir; Terazi mevsiminin dengeleyici etkisi burada da hissediliyor. Haftanın sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, uzun süredir gözünde olan bir yatırım fikrine daha girişken yaklaşabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, kendi burcunda gerçekleşecek Dolunay'la birlikte bastırdığı bir isteği partnerine açıkça dile getirme cesaretini bu hafta bulabilir; bu açıklık ilişkiye taze bir sayfa açabilir. Bekar Koçlar ise haftanın ortasından itibaren, uzun zamandır içinde taşıdığı bir isteği artık harekete geçirme isteği duyabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…