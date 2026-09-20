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Koç Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Terazi'ye geçen Güneş'in getirdiği denge arayışı, iş hayatında da bir ortağın ya da ekip arkadaşının görüşünü her zamankinden fazla dikkate almanı gerektiriyor; sadece kendi planına göre ilerlemek bu hafta yeterli olmayabilir. Haftanın ortasında kendi burcunda gerçekleşecek Dolunay ile aylardır ertelediğin bir kararı artık verme cesaretini bulabilirsin.

Maddi olarak bu hafta bir harcamayı tek başına mı yoksa birlikte mi yapacağına karar vermen gerekebilir; Terazi mevsiminin dengeleyici etkisi burada da hissediliyor. Haftanın sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, uzun süredir gözünde olan bir yatırım fikrine daha girişken yaklaşabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Koçlar, kendi burcunda gerçekleşecek Dolunay'la birlikte bastırdığı bir isteği partnerine açıkça dile getirme cesaretini bu hafta bulabilir; bu açıklık ilişkiye taze bir sayfa açabilir. Bekar Koçlar ise haftanın ortasından itibaren, uzun zamandır içinde taşıdığı bir isteği artık harekete geçirme isteği duyabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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