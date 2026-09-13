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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Koç Burcu chevron-right-grey 14 Eylül - 20 Eylül Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Eylül - 20 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Venüs'ün açılarınıza yaptığı etkiyle kalbiniz her zamankinden daha hızlı çarpıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Koçlar, partneriyle uzun süredir ertelediği bir konuşmayı nihayet masaya yatırabilir; kırgınlık biriktirmek yerine doğrudan konuşmak size çok daha rahat gelecek. Bekar Koçlar için ise hafta ortasına doğru beklenmedik bir tanışma söz konusu olabilir, ama aceleci tavrınız bu sefer frene ihtiyaç duyabilir. Mars'ın enerjisiyle arzularınız güçlü, sabrınız ise sınırlı; bu ikisini dengelemek haftanın asıl sınavı. Aile büyükleriyle ya da yakın çevrenizle aşk hayatınız hakkında bir sohbet, düşündüğünüzden daha aydınlatıcı olabilir. Kendinize ayıracağınız birkaç sakin an, hafta sonuna girerken duygusal dengenizi toparlamanıza yardımcı olacak.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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