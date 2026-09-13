Sevgili Koç, bu hafta Venüs'ün açılarınıza yaptığı etkiyle kalbiniz her zamankinden daha hızlı çarpıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Koçlar, partneriyle uzun süredir ertelediği bir konuşmayı nihayet masaya yatırabilir; kırgınlık biriktirmek yerine doğrudan konuşmak size çok daha rahat gelecek. Bekar Koçlar için ise hafta ortasına doğru beklenmedik bir tanışma söz konusu olabilir, ama aceleci tavrınız bu sefer frene ihtiyaç duyabilir. Mars'ın enerjisiyle arzularınız güçlü, sabrınız ise sınırlı; bu ikisini dengelemek haftanın asıl sınavı. Aile büyükleriyle ya da yakın çevrenizle aşk hayatınız hakkında bir sohbet, düşündüğünüzden daha aydınlatıcı olabilir. Kendinize ayıracağınız birkaç sakin an, hafta sonuna girerken duygusal dengenizi toparlamanıza yardımcı olacak.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…