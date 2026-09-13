Sevgili Koç, bu hafta Mars'ın verdiği fazla enerji bedeninizi de zorlayabilir. 14-20 Eylül aralığında spor yaparken ya da günlük tempoyu hızlandırırken baş ve boyun bölgesinde ani gerginlikler, migren benzeri ağrılar hissedebilirsiniz. Her şeyi aceleyle yetiştirme isteğiniz kaslarınızda gerginliğe, özellikle sırt üst kısmında tutulmalara yol açabilir. Hafta ortasına doğru ani bir çarpma, düşme ya da küçük bir kesik riski var; dikkatinizi toplayarak hareket etmeniz sizi koruyacak. Bol su tüketmek ve gerginliği atmak için kısa, yoğun bir egzersiz molası bu hafta size iyi gelecek. Bedeniniz hız istiyor ama sınırlarınızı da hatırlatıyor.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…