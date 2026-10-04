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ABD'de Organik Bir Markete Giden Bir Türk Sebze Raflarındaki Hayranlık Uyandıran Düzeni Gösterdi

ABD'de Organik Bir Markete Giden Bir Türk Sebze Raflarındaki Hayranlık Uyandıran Düzeni Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2026 - 11:25

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Alışveriş yaparken çoğumuzun ilk uğradığı yer sebze ve meyve reyonu oluyor. Marketler bu reyonları sıradan bir raf olarak değil, müşterinin ilk izlenimini belirleyen bir vitrin olarak görüyor ve ürünleri renklerine, boylarına ve çeşitlerine göre dizerek bolluk hissi yaratmaya çalışıyor. Reyondaki ışık ve ayna düzeni de buna göre belirleniyor. 

ABD'de organik markete giden bir Türk, bu düzenin en etkileyici örneklerinden birini kameraya aldı. Videoda yapraklı yeşillikler, brokoliler ve pırasalardan renk renk dizilmiş biberlere, patlıcanlara kadar onlarca ürünün özenle raflara yerleştirildiği görülürken, çekimi yapan kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Reyonlardaki düzen, özellikle bu konuda takıntısı olanları hayran bıraktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/beyzamerika...
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Peki marketlerde sebzeler neden bu kadar düzenli diziliyor?

Sebze ve meyve reyonlarındaki bu görsel düzen tesadüf değil. Market sektöründe 'görsel merchandising' olarak adlandırılan bu yaklaşım, ürünleri renk ve çeşit gruplarına ayırıp aynı sıraya yerleştirerek hem gözü yormamayı hem de reyonu olduğundan daha bol ve taze göstermeyi amaçlıyor. Videodaki biber rafının yeşil, sarı, kırmızı ve turuncu sıralar halinde düzenlenmesi bunun en net örneklerinden biri.

Üstelik reyonlar, müşterinin markete adım attığı anda gördüğü ilk bölüm olarak tasarlanıyor. Canlı renkler ve düzenli yığınlar ürünlerin taze olduğu algısını güçlendirirken, alışveriş sepetine daha fazla sebze koymayı da kolaylaştırıyor. Organik market zincirlerinde ise bu düzene, yerel üreticiden gelen ürünleri gösteren etiketler de eşlik ediyor. Bizde mahalle pazarlarındaki tezgahların renk ve bolluk üzerine kurulu olduğu düşünülürse, videodaki görüntü aynı mantığın büyük bir market versiyonu gibi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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