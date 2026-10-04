ABD'de Organik Bir Markete Giden Bir Türk Sebze Raflarındaki Hayranlık Uyandıran Düzeni Gösterdi

Alışveriş yaparken çoğumuzun ilk uğradığı yer sebze ve meyve reyonu oluyor. Marketler bu reyonları sıradan bir raf olarak değil, müşterinin ilk izlenimini belirleyen bir vitrin olarak görüyor ve ürünleri renklerine, boylarına ve çeşitlerine göre dizerek bolluk hissi yaratmaya çalışıyor. Reyondaki ışık ve ayna düzeni de buna göre belirleniyor.

ABD'de organik markete giden bir Türk, bu düzenin en etkileyici örneklerinden birini kameraya aldı. Videoda yapraklı yeşillikler, brokoliler ve pırasalardan renk renk dizilmiş biberlere, patlıcanlara kadar onlarca ürünün özenle raflara yerleştirildiği görülürken, çekimi yapan kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Reyonlardaki düzen, özellikle bu konuda takıntısı olanları hayran bıraktı.