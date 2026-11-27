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Bir beyaz yakalı kadın, haftanın her günü bir iş arkadaşıyla uyumlu giyindi ve her gün video çekti.
'Taze beyaz yakalı olarak ofiste ne giydim?' yazısıyla paylaşılan videoda, her gün yanındaki iş arkadaşıyla aynı renk ve tarzda kıyafetler giydiği görülüyor. Instagram'da @nezihasude hesabından paylaşıldığı düşünülen video daha sonra X'te de gündem oldu. Kimi kullanıcılar bu uyumu eğlenceli bulurken kimileri anlam veremediğini yazdı.
X'te milyonlarca görüntülenme aldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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