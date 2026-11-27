Bir beyaz yakalı kadın, haftanın her günü bir iş arkadaşıyla uyumlu giyindi ve her gün video çekti.

'Taze beyaz yakalı olarak ofiste ne giydim?' yazısıyla paylaşılan videoda, her gün yanındaki iş arkadaşıyla aynı renk ve tarzda kıyafetler giydiği görülüyor. Instagram'da @nezihasude hesabından paylaşıldığı düşünülen video daha sonra X'te de gündem oldu. Kimi kullanıcılar bu uyumu eğlenceli bulurken kimileri anlam veremediğini yazdı.