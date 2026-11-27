Valeria Mena, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulağının kanadığını fark ettiğini söyledi. Elbisesine kan bulaşmasın diye parmağını ağzına götürdüğünü anlatan yarışmacı, şu ifadeleri kullandı:

“Dün kulağım kanadı çünkü daha kulisteyken saç maşasıyla yaktığım için yara olmuştu.”

Mena, sosyal medyada viral olan yorumlara da tepki gösterdi.