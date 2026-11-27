Miss Universe'te Bolivya Güzeli'nin Kameraya Yakalanan Hareketi Gündem Oldu: Gerçek Bambaşka Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Porto Riko'da düzenlenen Miss Universe 2026 yarışmasında Bolivya Güzeli Valeria Mena'nın kameraya yansıyan bir hareketi sosyal medyada hızla yayıldı. Mena'nın kulağını kaşıdıktan sonra parmağını ağzına götürdüğü görüntülere kullanıcılar şaka yaptı. Yarışmacı ise olayın nedenini kendi paylaşımında anlattı.
Kameralar, Valeria Mena'nın kulağını kaşıdıktan sonra parmağını ağzına götürdüğü anı yakaladı.
Miss Universe Güzellik Yarışması'nda Bolivyalı temsilcinin yaptığı ilginç hareket sosyal medyada gündem oldu.
Mena, kulağından kan geldiğini ve parmağını bu yüzden ağzına götürdüğünü söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın