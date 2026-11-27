Messina, Twitter'da 'Gruplar için # (kare) işaretini kullanmaya ne dersiniz? Örneğin #barcamp' diye yazdı. Amacı, aynı konudaki paylaşımların bir arada toplanmasını sağlamaktı.

Messina aynı ay Twitter'ın San Francisco'daki merkezine gidip fikrini şirketin kurucu ortağı Biz Stone'a da anlattı. Stone, Messina'nın aramaya ya da etiketleri göstermeye yönelik bir sistem önermediğini, yalnızca insanların etiket kullanması gerektiğini söylediğini anlattı. Stone'un yanıtı ise kısaydı: 'Tamam ama bu konuda benden ne yapmamı istiyorsun? Hadi, yap.'