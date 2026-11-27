# İşareti Nasıl "Hashtag" Oldu? Her Şey Bir Tweetle Başladı
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Fikir, internetin eski sohbet kanallarından geldi.
23 Ağustos 2007'de atılan bir tweet, # işaretine yeni bir hayat verdi.
Yangın haberleri etiketi yaydı, iki yıl sonra Twitter onu resmen benimsedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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