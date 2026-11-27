Türkiye'de bir dizi bölümü 140 dakikayı aşan süresiyle dünyadaki örneklerin neredeyse üç katı uzunlukta ekrana geliyor ve bu yükü her hafta yetiştirebilmek için pek çok yapım ikinci bir çekim ekibiyle çalışıyor. Karar'ın gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına dayandırdığı habere göre kanallarla yapımcıların son görüşmesinde tek bir bölümün maliyetinin 27 milyon ile 40 milyon TL arasına çıktığı dile getirildi.

Aynı masada kanalların yapımcılardan yaklaşık yüzde 25 indirim istediği, yapımcıların ise bölüm süresinin 110 dakikaya indirilmesini ve ikinci ekiplerin kaldırılmasını önerdiği aktarıldı. Bu sezon yalnızca 36 yeni diziyle açılan ekranda ekimden bu yana altı yapım veda ederken Haysiyet de final kararıyla salıdan perşembeye taşındı ve sektör, tam bu hassas dönemde son anda yayından çıkan bölümlerle de uğraşmak zorunda kaldı.