Bölüm Başı 40 Milyon TL'ye Dayanan Diziler Son Anda Yayınlanmayınca Neler Oluyor?
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Son haftalarda sevilen dizilerin yeni bölümleri birbiri ardına yayın akışından çıkınca 'diziler neden yok' sorusu yeniden ekran başındakilerin gündemine oturdu. Evlilik Güzeldir'in saatler kala çekilen bölümünden Anne Yarısı setini sarsan gözaltı haberine uzanan tablo, işin izleyicinin pek görmediği bir perde arkası olduğunu da hatırlattı. Bölüm başı maliyetin 40 milyon TL'ye dayandığı konuşulurken boş kalan tek bir akşamın sette, kanalda ve reklam kuşaklarında nasıl bir zincirleme etki yarattığı merak konusu oldu.
Türk dizilerinde 140 dakikayı aşan bir bölümün maliyeti 27 ile 40 milyon TL arasında konuşuluyor.
Evlilik Güzeldir'in 10. bölümü yayın saatine sayılı saatler kala akıştan çıkarıldı ve yerine tekrar bölüm kondu.
Anne Yarısı'nda Burcu Özberk'in gözaltına alınmasının ardından çekimlerin durdurulduğu iddiası gündeme geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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