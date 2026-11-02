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Mehmed: Fetihler Sultanı, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümü Yayınlanmayacak

Mehmed: Fetihler Sultanı, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümü Yayınlanmayacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 23:28
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Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı, salı akşamı dizi ekranlarını boşaltıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın saatine denk gelen karşılaşma TRT 1'den verilirken, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de 3 Kasım'da yeni bölümle ekrana gelmeyecek. Haberde, özel kanalların bu kararının arkasında reklam gelirlerindeki düşüş gösteriliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Maç, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı'nın saatine denk geldiği için dizi salı akşamı ekrana gelmeyecek.

Maç, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı'nın saatine denk geldiği için dizi salı akşamı ekrana gelmeyecek.

Galatasaray - Stuttgart karşılaşması 3 Kasım Salı akşamı saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak ve TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, TRT 1'in salı akşamı dizi kuşağıyla çakıştığı için Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü bu hafta ekranda yer almayacak.

Dizinin yayın düzeni Galatasaray'ın Avrupa maçları yüzünden daha önce de değişmişti. Mart ayında Galatasaray - Liverpool maçı nedeniyle 72. bölüm bir hafta ertelenerek 17 Mart'ta yayınlanmıştı. 13 Ekim'deki Barcelona maçında ise dizi saat 20.00'de ekrana gelmiş, ardından karşılaşma yayınlanmıştı.

Özel kanallarda da tablo farklı değil: Haysiyet de salı akşamı yeni bölümle ekrana gelmeyecek.

Özel kanallarda da tablo farklı değil: Haysiyet de salı akşamı yeni bölümle ekrana gelmeyecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre karar yalnızca maçın izlenme baskısından kaynaklanmıyor. Haberde, Ekim ayının son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplandığı ay olduğu belirtiliyor.

Saat başı 12 dakikalık reklam kuşaklarının yalnızca yaklaşık yüzde 60'ı doluyor. Kanallar da reklam gelirleri artmadığı sürece maç günlerinde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama yoluna gidiyor. Haysiyet de bu karardan etkilenen yapımlardan biri oldu.

NOW ekranında yayınlanan Anne Yarısı da maç gecesi izleyiciyle buluşmayacak.

NOW ekranında yayınlanan Anne Yarısı da maç gecesi izleyiciyle buluşmayacak.

Anne Yarısı, yeni sezonun ilk bölümünden bu yana en çok konuşulan dizilerden biri olmuştu. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrolleri paylaştığı dizinin salı günkü bölümü, Galatasaray maçı nedeniyle ekrana gelmeyecek.

Özel kanallar, TRT 1'deki canlı yayın karşısında yeni bölüm çıkarmak yerine bu akşamı boş geçmeyi tercih etti. Anne Yarısı'nın yeni bölümünün hangi tarihte yayınlanacağı henüz duyurulmadı.

Star TV'nin Tuzlu Kahve'si de listede: Sezonun en iyi açılışını yapan dizi bu hafta yok.

Star TV'nin Tuzlu Kahve'si de listede: Sezonun en iyi açılışını yapan dizi bu hafta yok.

Tuzlu Kahve, oyların yüzde 19'unu alarak sezonun en iyi açılışını yapan dizi olmuştu. Salı akşamlarının konuşulan yapımlarından biri olan dizinin bu haftaki bölümü de Galatasaray maçı nedeniyle yayınlanmayacak.

Haberde, kanalların reklam gelirleri artmadığı sürece maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldığı belirtiliyor. Yani benzer bir tablonun önümüzdeki haftalarda da tekrarlanması mümkün görünüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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