Mehmed: Fetihler Sultanı, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve'nin Yeni Bölümü Yayınlanmayacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı, salı akşamı dizi ekranlarını boşaltıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın saatine denk gelen karşılaşma TRT 1'den verilirken, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de 3 Kasım'da yeni bölümle ekrana gelmeyecek. Haberde, özel kanalların bu kararının arkasında reklam gelirlerindeki düşüş gösteriliyor.
Maç, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı'nın saatine denk geldiği için dizi salı akşamı ekrana gelmeyecek.
Özel kanallarda da tablo farklı değil: Haysiyet de salı akşamı yeni bölümle ekrana gelmeyecek.
NOW ekranında yayınlanan Anne Yarısı da maç gecesi izleyiciyle buluşmayacak.
Star TV'nin Tuzlu Kahve'si de listede: Sezonun en iyi açılışını yapan dizi bu hafta yok.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın