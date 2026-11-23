Bir zamanlar meslekleri beyaz yakalı ve mavi yakalı olarak ayırıyorduk. Peki, son yıllarda sıkça duyduğumuz yeşil yakalıları tanıyor musun?

Dünya değişiyor, enerji üretiminden ulaşıma, tarımdan inşaata kadar pek çok sektör daha çevreci çözümlere yöneliyor. Bu değişim yalnızca yeni teknolojiler ortaya çıkarmıyor, yepyeni iş fırsatlarının da önünü açıyor.

Peki, geleceğin iş dünyasında hangi yeşil meslekler daha fazla karşımıza çıkacak?

Not: Bu liste, küresel araştırmalarda öne çıkan meslekler ve yeşil dönüşümün ihtiyaç duyabileceği uzmanlık alanlarından hazırlanmış bir seçkidir; en çok aranan mesleklerin kesin bir istatistiksel sıralaması değildir.