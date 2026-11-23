Gelecekte En Çok Aranan 10 "Yeşil Yakalı" Meslek
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Bir zamanlar meslekleri beyaz yakalı ve mavi yakalı olarak ayırıyorduk. Peki, son yıllarda sıkça duyduğumuz yeşil yakalıları tanıyor musun?
Dünya değişiyor, enerji üretiminden ulaşıma, tarımdan inşaata kadar pek çok sektör daha çevreci çözümlere yöneliyor. Bu değişim yalnızca yeni teknolojiler ortaya çıkarmıyor, yepyeni iş fırsatlarının da önünü açıyor.
Peki, geleceğin iş dünyasında hangi yeşil meslekler daha fazla karşımıza çıkacak?
Not: Bu liste, küresel araştırmalarda öne çıkan meslekler ve yeşil dönüşümün ihtiyaç duyabileceği uzmanlık alanlarından hazırlanmış bir seçkidir; en çok aranan mesleklerin kesin bir istatistiksel sıralaması değildir.
1. Yenilenebilir enerji mühendisi
2. Sürdürülebilirlik uzmanı
3. Güneş enerjisi teknisyeni
4. Elektrikli araç ve batarya uzmanı
5. Enerji verimliliği uzmanı
6. Çevre mühendisi
7. Sürdürülebilir bina tasarım uzmanı
8. Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi uzmanı
9. Enerji depolama ve akıllı şebeke uzmanı
10. Sürdürülebilir tarım uzmanı
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