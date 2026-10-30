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İptal Sayısı 6'ya Çıktı! Kanal D Dizisi de Ertelendi, Cumartesi Ekranda Sadece TRT 1 Kaldı

İptal Sayısı 6'ya Çıktı! Kanal D Dizisi de Ertelendi, Cumartesi Ekranda Sadece TRT 1 Kaldı

Kanal D yerli dizi Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 23:01
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Cumhuriyet Bayramı haftasında başlayan dizi ertelemeleri cumartesi akşamına da sıçradı. Star TV’nin Başkalarının Hayatı’ndan sonra Kanal D de Güller ve Günahlar’ın 31 Ekim’de yayınlanacak yeni bölümünü iptal edip yerine tekrar koydu. Böylece bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyen dizi sayısı 6'ya çıktı. Cumartesi akşamının dizi yarışında yeni bölümüyle kalan tek yapım TRT 1'in Gönül Dağı oldu.

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Kanal D, 31 Ekim Cumartesi akşamı Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü yerine dizinin tekrarını yayınlayacak.

Kanal D, 31 Ekim Cumartesi akşamı Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü yerine dizinin tekrarını yayınlayacak.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar, bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D'nin güncel yayın akışında dizinin cumartesi akşamki kuşağında yeni bölüm değil, tekrar bölüm yer alıyor.

2. sezonuna 12 Eylül'de başlayan dizi, cumartesi akşamlarının iddialı yapımlarından biri olarak ekrana geliyordu. Haftalık akışlarda yeni bölüm olarak görünen yayın son anda değişti.

Kanal D cephesinden iptalin nedenine dair henüz bir açıklama gelmedi. Bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümüyle 7 Kasım Cumartesi akşamı ekrana dönmesi bekleniyor.

Güller ve Günahlar ile birlikte bu hafta yeni bölümü ertelenen dizi sayısı altıya çıktı.

Güller ve Günahlar ile birlikte bu hafta yeni bölümü ertelenen dizi sayısı altıya çıktı.

Erteleme zinciri 29 Ekim Perşembe akşamı başlamıştı. Star TV, Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü yerine tekrarını ekrana getirdi. Show TV, Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini yayınladı. NOW ise Halef: Köklerin Çağrısı'nın 41. bölümünü erteleyerek akşam kuşağını Atatürk 2 filmine ayırdı.

Cuma akşamı sıra Kızılcık Şerbeti'ne geldi. Nursema'nın ailesine kavuşacağı 145. bölüm 6 Kasım Cuma akşamına kaldı.

Cumartesi günü ise önce Star TV, Başkalarının Hayatı'nın 6. bölümü yerine dizinin tekrarını yayın akışına aldı. Kanal D'nin Güller ve Günahlar kararıyla birlikte cumartesi akşamının iki iddialı dizisi aynı hafta yarışın dışında kaldı.

Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek tek dizi TRT 1'in Gönül Dağı oldu.

Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek tek dizi TRT 1'in Gönül Dağı oldu.

Rakiplerinin tekrar bölümle yetindiği akşamda Gönül Dağı, yayın planını bozmadan saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Aynı saatte ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de ise Güldür Güldür Show yer alıyor.

Ertelemelerin nedeni de tartışma yarattı. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizilerin arka arkaya yayından kalkmasının ardında kanalların yeterli reklam alamamasının olduğunu öne sürmüş, paylaşımını 'Sektör büyük çıkmazda...' sözleriyle bitirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film ise ertelemeyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağlamıştı. Ancak cumartesi ertelemeleri bayramdan iki gün sonraya denk geliyor. Bu da reklam iddiasını yeniden gündemin ortasına taşıdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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