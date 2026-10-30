İptal Sayısı 6'ya Çıktı! Kanal D Dizisi de Ertelendi, Cumartesi Ekranda Sadece TRT 1 Kaldı
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Cumhuriyet Bayramı haftasında başlayan dizi ertelemeleri cumartesi akşamına da sıçradı. Star TV’nin Başkalarının Hayatı’ndan sonra Kanal D de Güller ve Günahlar’ın 31 Ekim’de yayınlanacak yeni bölümünü iptal edip yerine tekrar koydu. Böylece bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyen dizi sayısı 6'ya çıktı. Cumartesi akşamının dizi yarışında yeni bölümüyle kalan tek yapım TRT 1'in Gönül Dağı oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kanal D, 31 Ekim Cumartesi akşamı Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü yerine dizinin tekrarını yayınlayacak.
Güller ve Günahlar ile birlikte bu hafta yeni bölümü ertelenen dizi sayısı altıya çıktı.
Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek tek dizi TRT 1'in Gönül Dağı oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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