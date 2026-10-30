"Nursema" Ceren Karakoç'un Döneceği Kızılcık Şerbeti Bölümünün Ertelenme Nedeni Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’nın geri döneceği 145. bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Gün içinde ertelemenin nedeni olarak yeterli reklam alınamaması konuşulmuştu. Dizinin yapımcısı Gold Film ise yeni bölümün bu hafta yayınlanmamasının nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.
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Gold Film, Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanmamasının nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.
Birsen Altuntaş, ertelemenin nedeni olarak yeterli reklam alınamamasını göstermişti.
Nursema'nın geri döneceği 145. bölüm 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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