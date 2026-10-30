article/comments
article/share
Haberler
TV
"Nursema" Ceren Karakoç'un Döneceği Kızılcık Şerbeti Bölümünün Ertelenme Nedeni Belli Oldu

"Nursema" Ceren Karakoç'un Döneceği Kızılcık Şerbeti Bölümünün Ertelenme Nedeni Belli Oldu

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 16:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’nın geri döneceği 145. bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Gün içinde ertelemenin nedeni olarak yeterli reklam alınamaması konuşulmuştu. Dizinin yapımcısı Gold Film ise yeni bölümün bu hafta yayınlanmamasının nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gold Film, Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanmamasının nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.

Gold Film, Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanmamasının nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.

Show TV'nin cuma akşamlarındaki fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak.

Gold Film'in X hesabından yaptığı açıklamaya göre yeni bölümün bu hafta yayınlanmamasının nedeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

Böylece gün içinde sosyal medyada tartışma yaratan erteleme haberine yapım şirketi cephesinden ilk kez yanıt gelmiş oldu. Açıklama, sabahtan beri 'Kızılcık Şerbeti neden yok?' sorusunun peşine düşen izleyicilerin de gözünden kaçmadı.

Birsen Altuntaş, ertelemenin nedeni olarak yeterli reklam alınamamasını göstermişti.

Birsen Altuntaş, ertelemenin nedeni olarak yeterli reklam alınamamasını göstermişti.

Ertelemenin haberini ilk veren isim gazeteci Birsen Altuntaş olmuştu. Altuntaş, 30 Ekim'deki paylaşımında Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yeterli reklam alınamadığı için yayınlanmayacağını öne sürmüştü.

Gazeteci, paylaşımını 'Sektör büyük çıkmazda...' sözleriyle bitirmiş, bu iddia kısa sürede gündem olmuştu.

Reklam gelirleri ile bölüm maliyetleri arasındaki makasın son aylarda sık sık konuşulması da iddianın hızla yayılmasına neden oldu. Üstelik ekranın en çok izlenen dizilerinden birinin bile bu sıkıntıdan etkilenmiş olabileceği ihtimali izleyicileri epey şaşırttı.

Gold Film'in açıklamasıyla birlikte ertelemenin nedeni resmi olarak bayram takvimine bağlanmış oldu.

Nursema'nın geri döneceği 145. bölüm 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

Nursema'nın geri döneceği 145. bölüm 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

Ertelenen bölüm, 5. sezonun en çok merak edilen bölümlerinden biriydi. Sezon başındaki kazada hayatını kaybettiği sanılan Nursema, yayınlanan fragmanda mezarlıkta Asil'in karşısına çıkmıştı.

Show TV de bu sabah yeni bölümden ilk kareleri paylaşarak Nursema'nın bu akşam ailesine kavuşacağını duyurmuştu. Ancak bu buluşma, ekrana gelmeden önce bir haftalık araya takıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın