"Öldüm, Öldüm, Dirildim": "Nursema" Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşünü Anlattı

Videoda Nursema'ya yeniden hayat vermenin kendisi için ne ifade ettiği de soruldu. Karakoç, bu duygunun en büyük kaynağının seyirci olduğunu belirtti.

Oyuncu, 'Nursema olmak güzel bir duygu. Çünkü çok seveni var. Yani seyirci sağ olsun hiç yalnız bırakmıyor, her kararını destekliyor. O yüzden her oyuncunun yaşamak isteyeceği bir duygu ve her oyuncunun oynamak isteyeceği bir rol' sözleriyle izleyicilere teşekkür etti.

Röportajın en çok konuşulan anı ise son soru oldu. Nursema'nın dönüşünü üç kelimeyle anlatması istenen Karakoç, kazada hayatını kaybettiği gösterilen karaktere gönderme yaparak 'Öldüm, öldüm, dirildim olurdu' yanıtını verdi.