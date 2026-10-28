"Öldüm, Öldüm, Dirildim": "Nursema" Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşünü Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Nursema'nın ekrana çıkmasına sayılı günler kala Ceren Karakoç'tan ilk açıklama geldi. Dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda oyuncu, sete dönüşünün nasıl hissettirdiğini anlattı. Nursema'nın dönüşünü özetlediği üç kelime ise kısa sürede dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti setine döndüğü günü "Hiç gitmemiş gibiyim" sözleriyle anlattı.
Karakoç, Nursema'yı yeniden canlandırmanın her oyuncunun yaşamak isteyeceği bir duygu olduğunu söyledi.
5. sezonun ilk sahnesinde kazada ölen Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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