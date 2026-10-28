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"Öldüm, Öldüm, Dirildim": "Nursema" Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşünü Anlattı

"Öldüm, Öldüm, Dirildim": "Nursema" Ceren Karakoç Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşünü Anlattı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 12:21
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Nursema'nın ekrana çıkmasına sayılı günler kala Ceren Karakoç'tan ilk açıklama geldi. Dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda oyuncu, sete dönüşünün nasıl hissettirdiğini anlattı. Nursema'nın dönüşünü özetlediği üç kelime ise kısa sürede dikkat çekti.

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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti setine döndüğü günü "Hiç gitmemiş gibiyim" sözleriyle anlattı.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti setine döndüğü günü "Hiç gitmemiş gibiyim" sözleriyle anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin resmi hesabından yayınlanan kısa röportajda Karakoç'a ilk olarak yeniden sette olmanın nasıl hissettirdiği soruldu. Oyuncu, ayrılığın üzerinden aylar geçmesine rağmen sete hiç yabancılık çekmediğini söyledi.

'Valla bugün geldim, hiç gitmemiş gibiyim. Güzel hissettiriyor. Yarım kalmış bir hikaye vardı, geri döndüm diyelim' diyen Karakoç'un 'yarım kalmış hikaye' vurgusu izleyicilerin gözünden kaçmadı. Çünkü oyuncu, diziden çıkarıldığını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini daha önce Ayşe Arman'ın programında anlatmıştı.

Karakoç, Nursema'yı yeniden canlandırmanın her oyuncunun yaşamak isteyeceği bir duygu olduğunu söyledi.

Karakoç, Nursema'yı yeniden canlandırmanın her oyuncunun yaşamak isteyeceği bir duygu olduğunu söyledi.

Videoda Nursema'ya yeniden hayat vermenin kendisi için ne ifade ettiği de soruldu. Karakoç, bu duygunun en büyük kaynağının seyirci olduğunu belirtti.

Oyuncu, 'Nursema olmak güzel bir duygu. Çünkü çok seveni var. Yani seyirci sağ olsun hiç yalnız bırakmıyor, her kararını destekliyor. O yüzden her oyuncunun yaşamak isteyeceği bir duygu ve her oyuncunun oynamak isteyeceği bir rol' sözleriyle izleyicilere teşekkür etti.

Röportajın en çok konuşulan anı ise son soru oldu. Nursema'nın dönüşünü üç kelimeyle anlatması istenen Karakoç, kazada hayatını kaybettiği gösterilen karaktere gönderme yaparak 'Öldüm, öldüm, dirildim olurdu' yanıtını verdi.

5. sezonun ilk sahnesinde kazada ölen Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana dönüyor.

5. sezonun ilk sahnesinde kazada ölen Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana dönüyor.

Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümden bu yana dört sezon boyunca Ünal ailesinin kızı Nursema'yı canlandırdı. 18 Eylül'de başlayan 5. sezonun ilk sahnesinde ise karakterin kazada hayatını kaybettiği gösterildi.

Ancak kısa süre sonra dizinin senaryo ekibi değişti. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı. Nursema'nın geri döneceği haberi de seyirciyi sevindirdi.

Show TV'nin paylaştığı 145. bölüm tanıtımlarında Nursema'nın kazayı hatırlamıyor gibi görünmesi dikkat çekmişti. Aylarca ölü bilinen bir aile üyesinin bu kadar sakin karşılanmasını eleştiren izleyicilerin gözü şimdi 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak bölümde.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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