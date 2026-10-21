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Kazada Ölmüştü, Vedasını Ciddiye Almadı: Kızılcık Şerbeti’ne Dönen 'Nursema' Ceren Karakoç Sessizliğini Bozdu!

Kazada Ölmüştü, Vedasını Ciddiye Almadı: Kızılcık Şerbeti’ne Dönen 'Nursema' Ceren Karakoç Sessizliğini Bozdu!

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 12:30
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Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema için seyircinin merakla beklediği haber, bu kez doğrudan karakterin kendisinden geldi. Diziye geri döneceği konuşulan Ceren Karakoç, sırtında 'Nurfena' yazan kırmızı bir ceketle verdiği pozu, Nursema'nın henüz anlatacaklarının olduğunu söyleyen bir notla paylaştı.

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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri dört sezon boyunca Nursema'ya hayat verdi.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri dört sezon boyunca Nursema'ya hayat verdi.

Beni Affet'teki Kader karakteriyle uzun yıllar hafızalarda kalan, Akıncı ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda da rol alan Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'de ekrana gelen ilk bölümden itibaren Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen isimlerinden biri oldu. Ünal ailesinin kızı Nursema'nın dört evlilikle geçen inişli çıkışlı hikâyesi ve babası Abdullah'la arasındaki kırılgan bağ, dizinin en çok konuşulan sahnelerini ortaya çıkardı.

Bu yüzden 5. sezonun ilk sahnesinde Nursema'nın kazada hayatını kaybetmesi ve ilk bölümde mezar taşının gösterilmesi, karakteri dört sezon boyunca takip eden seyirciyi derinden üzdü. Karakoç da Ayşe Arman'ın programında yapımcıyla yeni sezon için anlaştığını, ancak tatildeyken gelen bir telefonla diziden çıkarıldığını öğrendiğini anlatmıştı.

Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın geri döneceği haberi seyirciyi sevindirmişti.

Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın geri döneceği haberi seyirciyi sevindirmişti.

Karakoç'un vedasından kısa süre sonra dizinin mutfağında da büyük bir değişim yaşandı ve projeyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, bu değişikliğin hemen ardından Nursema'nın diziye geri döneceğini duyurdu ve haber sosyal medyada adeta bayram havası yarattı.

Yeni ekibin yazdığı ilk bölümde Nursema'nın flashback sahneleriyle ekrana gelmesi, Abdullah'ın Nursema ile Mustafa'nın çocukluk fotoğraflarına bakarken fenalaşması seyircinin merakını iyice artırdı. Ardından Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'ın da kadroya döneceği haberi gelince izleyiciler, dönüş iddialarına dair Ceren Karakoç'tan gelecek ilk mesajı beklemeye başlamıştı.

Ceren Karakoç, 'Öyleyse, yeniden' notuyla paylaştığı Nurfena karesiyle Nursema'nın dönüşüne işaret etti.

Ceren Karakoç, 'Öyleyse, yeniden' notuyla paylaştığı Nurfena karesiyle Nursema'nın dönüşüne işaret etti.

Beklenen mesaj, Ceren Karakoç'un Instagram hesabından paylaştığı tek bir kareyle geldi. Nursema'yı hatırlatan siyah bonesi ve beyaz eteğiyle sırtını dönen oyuncunun kırmızı ceketinde, çetin ceviz tavırları yüzünden sosyal medyada karaktere takılan 'Nurfena' lakabı yazıyordu.

Karakoç, paylaşımına 'Bazı hikayeler biter. Bazılarıysa fikrini değiştirir' sözleriyle başladı; bazı karakterlerin kendi vedalarını pek ciddiye almadığını ve görünen o ki Nursema'nın henüz anlatacaklarının olduğunu yazdı. Hikâyeye kaldıkları yerden değil, yeniden başlayacaklarını ve bu kez nereye varacağını hep birlikte göreceklerini belirten oyuncu, notunu 'Öyleyse, yeniden' diyerek bitirdi.

'Bazı hikâyeler biter.__Bazılarıysa fikrini değiştirir. :)

Bazı karakterler kendi vedalarını pek ciddiye almıyor ;)

Ve görünen o ki Nursema’nın henüz anlatacakları varmış.

Nursema’yla kaldığımız yerden değil, yeniden…

Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz.

Hayatın, senaryonun ve zamanlamanın küçük sürprizlerine…

Öyleyse,yeniden🤍'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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