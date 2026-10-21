Kazada Ölmüştü, Vedasını Ciddiye Almadı: Kızılcık Şerbeti’ne Dönen 'Nursema' Ceren Karakoç Sessizliğini Bozdu!
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Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema için seyircinin merakla beklediği haber, bu kez doğrudan karakterin kendisinden geldi. Diziye geri döneceği konuşulan Ceren Karakoç, sırtında 'Nurfena' yazan kırmızı bir ceketle verdiği pozu, Nursema'nın henüz anlatacaklarının olduğunu söyleyen bir notla paylaştı.
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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri dört sezon boyunca Nursema'ya hayat verdi.
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Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın geri döneceği haberi seyirciyi sevindirmişti.
Ceren Karakoç, 'Öyleyse, yeniden' notuyla paylaştığı Nurfena karesiyle Nursema'nın dönüşüne işaret etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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