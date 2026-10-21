Kazada Ölmüştü, Vedasını Ciddiye Almadı: Kızılcık Şerbeti’ne Dönen 'Nursema' Ceren Karakoç Sessizliğini Bozdu!

Beni Affet'teki Kader karakteriyle uzun yıllar hafızalarda kalan, Akıncı ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda da rol alan Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'de ekrana gelen ilk bölümden itibaren Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen isimlerinden biri oldu. Ünal ailesinin kızı Nursema'nın dört evlilikle geçen inişli çıkışlı hikâyesi ve babası Abdullah'la arasındaki kırılgan bağ, dizinin en çok konuşulan sahnelerini ortaya çıkardı.

Bu yüzden 5. sezonun ilk sahnesinde Nursema'nın kazada hayatını kaybetmesi ve ilk bölümde mezar taşının gösterilmesi, karakteri dört sezon boyunca takip eden seyirciyi derinden üzdü. Karakoç da Ayşe Arman'ın programında yapımcıyla yeni sezon için anlaştığını, ancak tatildeyken gelen bir telefonla diziden çıkarıldığını öğrendiğini anlatmıştı.